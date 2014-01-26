هر کس مدرکی از قلیان کشیدنم دارد رو کند

به گزارش خبرنگار مهر. پیام صادقیان شامگاه یکشنبه پس از حذف شدن تیمش از جام حذفی برابر فولاد به شدت به شعاری که چند هفته است در ورزشگاه ها علیه او سر می دهند اعتراض داشت و اظهار کرد: چرا باید با آبروی یک بازیکن بازی کنند زیرا وقتی هیچکس مدرکی مبنی بر استفاده من از قلیان ارایه نداده چگونه این تهمت را به من می زنند.



وی بیان کرد: اگر کسی مدرکی دارد رو کند و من را تا آخر عمر محروم کنند. هرکس عکس و فیلمی دارد می تواند به برنامه 90 ارایه دهد.



بازیکن تیم پرسپولیس تهران ادامه داد: خیلی از مسائل دست به دست هم می دهد و خیلی ها قصد دارند من را تخریب کنند. این افراد اگر من از این تیم جدا شوم خیالشان راحت می شود.



وی افزود: چه کسی بوده که اسم من و مسلمان را آورده است؟ چرا باید بی جهت با آبروی یک بازیکن بازی کنند؟



صادقیان اظهار کرد: تیم ما خوب کار می کرد و نتایج خوبی را می گرفت و خیلی ها قصد داشتند تیم ما را به حاشیه ببرند.