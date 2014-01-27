شب "شعر طنز" در همدان برگزار شد/ شعر طنزگونه رفتار مدیران را اصلاح می کند

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه یکشنبه شب شعر طنز با حضور شاعران طنز پرداز کشور و استان همدان در تالار فجر همدان برگزار شد.

آنچه که در این مراسم بیشتر از همه قابل توجه بود حضور پر شور مردم استان همدان و انجمن های ادبی همدان یک ساعت قبل از شروع برنامه بود بطوری که جمعیت سالن به قدری زیاد بود که مکانی برای نشستن پیدا نمی شد و تعداد زیادی از جمعیت مردم استان همدان از پیر وجوان گرفته تا زن وکودک ایستاده نظاره گر اجرای برنامه بودند.

بین مسئولین حاضر در جلسه شهردار همدان، معاون فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، رئیس حوزه هنری و مدیر کل میراث فرهنگی استان همدان دیده می شدند.

سن اجرای برنامه با پوستری که شامل عکس طنز پردازان کشور و استان همدان بود پوشیده شده بود و مجریان برنامه دو طنزپرداز کشور جواد نوری و رضا رفیع بودند.

رضا رفیع و جواد نوری مجریان برنامه قند پهلو هستند که این روزها طرفداران زیادی را به خود جلب کرده است.

نفر نخستی که برای خواندن اشعار روی سن دعوت شد نادر ختایی از طنز پردازان کشور بود که اشعاری را در وصف ماشین 206 خواند و لبخند را بر روی لبان جمعیت حاضر نشاند.

نفر بعدی فرامرز ریحان صفت و پس از او حمدیه از پیشکسوتان طنز پرداز استان همدان به روی سن دعوت شدند و در حالیکه جمعیت حاضر از خواندن اشعار طنز به وجد آمده بودند شاعر طنز پرداز بعدی اسدالله حیدری به خواندن اشعار طنزی در مورد مشکلات اجتماعی پرداخت.

قدمت طنز در استان همدان بسیار طولانی بوده است

عباس یادگاری نیز که از طنزپردازان استان همدان به روی سن آمد و گفت: قدمت طنز در استان همدان بسیار طولانی بوده است.

وی اشعاری را در مورد کتاب و مشکلات کتابداران خواند و با بیان مشکلات این بخش در قالب طنز مواردی را به مسئولان گوشزد کرد.

رضا رفیع طنز پرداز برجسته کشور و مجری برنامه قند پهلو نیز در این مراسم از ساخت مجموعه طنز ویژه ایام نوروز خبر داد.

خواندن اشعاری در مورد وضعیت حجاب زنان در جامعه کنونی و مشکلات گرانی و معضلات اجتماعی از جمله مسائلی بود که در اشعار این شاعر طنز پرداز به زبان طنز و به نحو زیبایی بیان شد.

رضا رفیع با تشویق گرم حضار روبروشد و حاضرین در بین خواندن اشعار، رفیع را با دست ها داوم تشویق می کردند.

یکی از شاعران طنز پرداز کشور در این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان داشت: بنده در ابتدا شاعر طنز پرداز نبودم و پس از آشنایی با استاد زرین به این حرفه وارد شدم.

نادر ختایی در ادامه ابراز داشت: برگزاری شب شعر طنز در شهرستان ها موجب ارتباط بیشتر مردم با طنز و شعر طنز می شود.

وی با اشاره به اینکه ذائقه مردم ایران به سمت فکاهه پسندی رفته است، بیان داشت: رسانه های تصویری باید بیش از پیش به برنامه های طنز بپردازند چرا که طنز مشکلات اجتماعی جامعه را بیان می کند.

شاعر طنز پرداز کشور با بیان اینکه در تمام شهرهای کشور در حال حاضر شب شعر های طنز برگزار می شود، اظهار داشت: چهره ها و آثاری که در طنز رشد می کنند آینده خوبی در این حرفه خواهند داشت.

ختایی با اشاره به اینکه در برنامه های شب شعر طنز مشکلات و درد های جامعه بیان می شود، عنوان داشت: نقد سالم و سازنده موجب پیشرفت و تصحیح رفتار ها و مسائل و مشکلات مردم می شود.

شعر طنز گونه موجب تصحیح رفتار مدیران و مسئولان در جامعه می شود

وی با تاکید بر اینکه شعر طنز گونه موجب تصحیح رفتار مدیران و مسئولان در جامعه می شود، بیان داشت: نقد طنز گونه کار جراحی بوده و دنبال هیاهو و در جستجوی حل و رفع مشکلات است.

ختایی با بیان اینکه نقد طنز گونه در حل مشکلات اجتماعی بسیار تاثیر گذار است، ابراز داشت: طنز هنوز آنطور که باید اثر سازندگی نداشته و سطحی است و منظور آن به مرور زمان مشخص می شود.

شاعر طنز پرداز کشور در مورد تهدید های شب شعر طنز افزود: برخی از مردم ساده انگار هستند و نباید به ظاهر موضوع توجه کنند بلکه باید به عمق موضوع توجه داشته و به هر قیمتی مردم را نخندانند.

شاعر طنز پرداز کشور و مجری برنامه قند پهلو نیز به خبرنگار مهر بیان داشت: طنز در کشور ایران در مطبوعات و کتاب طوری بوده که در سال های اخیر توانسته جایگاه خود را در بین مردم داشته باشد.

رضا رفیع با بیان اینکه هنوز هفته نامه یا مجله ای تخصصی در مورد طنز در کشور ایران وجود ندارد، ابراز داشت: باید هفته نامه ای در مورد طنز در کشور وجود داشته باشد تا توده های مردم را با طنز گره بزند.

وی با اشاره به اینکه برخی از روزنامه ها ستون های صفحات خود را به مطالب طنز اختصاص داده اند، عنوان داشت: در زمینه طنز کتاب های مختلفی به نظم ونثر وجود داشته و محافل و مجالس طنز نیز در تهران و شهرستان ها برگزار می شود.

مراسم شب شعر باعث کشف استعداد های جدید می شود

شاعر طنز پرداز کشور و مجری برنامه قند پهلو با تاکید بر اینکه مراسم شب شعر باعث کشف استعداد های جدید می شود، بیان داشت: در حال حاضر برنامه های مختلفی مانند قند پهلو در کشور وجود دارد که استعداد های جوان را شناسایی می کند.

رفیع با بیان اینکه شعر طنز تاثیر بیشتری نسبت به شعر جد در بیان مسائل و مشکلات دارد، ابراز داشت: طنز پرداز با گرفتن ذره بین روی مشکلات اجتماعی و فردی بزرگنمایی مثبت انجام می دهد.

وی با بیان اینکه طنز پرداز می تواند موازی یکسری از مسائل و مشکلات حرکت کند، اظهار داشت: طنز پرداز می تواند در حوزه اخلاق شهری وبیان مسائل ومشکلات روز و آگاهسازی مسئولین نقش بسزایی داشته باشد.

رفیع با بیان اینکه مسائل اجتماعی در طنز مبنا قرار دارد، گفت: طنز پردازی علاوه بر رسانه های مطبوعات و صدا وسیما در رسانه های اینترنتی نیز وجود دارد و طنز پردازان دارای وبلاگ و سایت بوده و مسائل خود را درج می کند.