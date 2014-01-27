لزوم افزایش سهم معدن در تولید ناخالص آذربایجان غربی/معادن راکد فعال می شوند

اکبر طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در حال حاضر به دنبال تعیین و تصویب مشوقهای جذب سرمایه گذاری در بخش معدن آذربایجان غربی تا بتوانیم سهم بخش معدن را در تولید ناخالص استانی افزایش دهیم، افزود: نگاه به بخش معدن باید همراه با توسعه صنایع معدنی بوده و چنانچه به این دو مقوله به صورت همزمان توجه شود سهم بخش معدن در تولید ناخالص ملی به عدد دو رقمی افزایش خواهد یافت.

وی ضمن تاکید بر ضرورت توسعه واحدهای فرآوری و تکمیلی مواد معدنی در آذربایجان غربی با توجه به پتانسیلهای موجود، اعلام کرد: لازمه افزایش سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی استان لزوم توجه جدی بر توسعه واحدهای فرآوری و تکمیلی مواد معدنی در استان است.

طاهری با بیان اینکه 17 درصد از کل معادن سنگ های تزئینی کشور در آذربایجان غربی شناسایی و کشف شده، اظهار داشت: این در حالی است که فرآوری و صادرات سنگ‌های تزئینی که بخش مهمی از فعالیت‌های معدنی را تشکیل می‌دهند در این استان مغفول مانده است.

وی با تاکید بر تلاش جدی برای جذب سرمایه گذاری خارجی، جلوگیری از خام فروشی و افزایش فرآوری محصولات معدنی در آذربایجان غربی، اضافه کرد: به زودی به منظور جلب آگاهی معدن کاران و صاحبان سرمایه و مسئولان محترم استانی و کشوری از پتانسیل های بی بدلیل معدنی استان با اولویت سنگ های تزئینی و نیز جذب سرمایه گذار در این بخش یک سمینار در سطح استان برگزار می شود.

معاون امور معادن و اکتشافات معدنی سازمان صنعـت، معدن و تجارت آذربایجان غربی با اشاره به اینکه برای جلوگیری از خام‌فروشی، در سالجاری اقدام به فعال‌سازی معادن راکد از طریق برگزاری 3 مزایده واگذاری معادن در استان کرده ایم، گفت: اکتشاف، بهره برداری، فرآوری و صادرات 4 حلقه اصلی زنجیره معدن بوده که متاسفانه با وجود اینکه آذربایجان غربی رتبه سوم کشور را از لحاظ تنوع مواد معدنی به خود اختصاص داداه ولی متاسفانه این زنجیره در استان کامل نیست.

طاهری تعداد کل واحدهای سنگ بری کشور را 6 هزار 500 مورد اعلام و با بیان اینکه از این تعداد 49 واحد در آذربایجان غربی فعالیت می کنند و این نشان می دهد که فقط یک درصد از فراوری سنگ های تزئینی در این استان انجام می شود، عنوان کرد: آذربایجان غربی با اشاره به اینکه استان با 220 معدن سنگ تزئینی فعال 17 درصد از کل معادن سنگ های تزئینی موجود در کشور را به خود اختصاص داده که شناسایی ذخایر عظیم و متنوعی از سنگ های تزئینی در بیش از 100 نوع یکی از مزیت های مهم بخش معدن است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر کشف و بهره برداری از ذخایر عظیم و بی بدیل از سنگ های تزئینی در استان انجام می شود، اضافه کرد: اما در طول چند سال اخیر به دلیل خروج اکثر این نوع ماده معدنی به صورت خام از استان از ارزش افزوده حاصل از فراوری آنها و سهم بزرگی که این بخش می توان در توسعه اقتصادی و صنعتی استان ایفا نماید بی بهره مانده ایم.

مناطق بلوکه معدنی آذربایجان غربی تعیین تکلیف شوند

وی با اشاره به وجود چند منطقه بلوکه معدنی در استان خواستار تصمیم گیری برای تعیین تکلیف آنها شد و افزود: هم اکنون ۵۷۵ محدوده معدنی به مساحت ۱۳ هزار کیلومتر مربع واگذار نشده در سطح استان وجود دارد که باید تعیین تکلیف و ساماندهی شوند.

معاون امور معدن و اکتشافات معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی ضمن تاکید بر لزوم توسعه واحدهای فرآوری مواد معدنی در آذربایجان غربی، گفت: یکپارچه سازی عملیات معدنی از مرحله اکتشاف تا فرآوری مواد معدنی منجر به حضور مقتدرانه استان در بازارهای جهانی می شود.

طاهری با ابراز تاسف از رسوخ پدیده شوم دلالی در بخش معدن آذربایجان غربی، ادامه داد: بر اساس اصلاحیه سال ۹۰ قانون معادن کشور از این پس بهره برداری از معادن به افراد دارای شرایط خاص و صلاحیت فنی و مالی واگذار می شود که هم اکنون یک هزار و ۴۳۰ نفر در سازمان نظام مهندسی معدن استان عضو بوده که از این تعداد ۱۳ نفر دارای مدرک دکتری و ۱۳۳ دانش آموخته رشته های مرتبط با معدن در مقطع کارشناسی ارشد هستند.

وی همچنین خواستار کنترل میزان استخراج مواد معدنی از معادن و جلوگیری از برداشت غیر مجاز شد و گفت: در این راستا نیازمند همکاری سازمان پایانه ها، راه و شهرسازی و نیروی انتظامی هستیم که باید همه ابزارهای لازم را بر اساس قانون بکارگیری کنند.

انجام عملیات اکتشافی فقط در 5 درصد مناطق واگذار شده معدنی آذربایجان غربی

معاون امور معادن و اکتشافات معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غرب با بیان اینکه متاسفانه با وجود معادن متعدد این استان از توسعه واحدهای فراوری بی بهره بوده و به دلیل ارسال مواد معدنی جهت فرآوری به سایر شهرستانها، مقدار زیادی ارزش افزوده از دست می رود، یادآور شد: تا کنون فقط 40 درصد از سطح استان برای اکتشاف مواد معدنی واگذار شده است.

وی عنوان کرد: این در حالی است که فقط در 5 درصد از سطح واگذار شده عملیات اکتشافی انجام شده، ولی شناسایی بیش از یک میلیارد و 250 میلیون تن ذخایر معدنی در 49 نوع از 68 نوع ماده معدنی شناسایی شده در کشور در آذربایجان غربی است.

طاهری از شناسایی 80 نوع سنگ تزئینی خبر داد و استان را کلکسیونی از انواع سنگهای معدنی موجود دانست و اظهار داشت: آذربایجان غربی رتبه سوم کشوری را از لحاظ تنوع مواد معدنی داشته که این استان با دارا بودن 49 نوع ماده معدنی رتبه سوم کشوری را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: از 68 نوع ماده معدنی شناسایی شده در کشور 49 نوع آن در آذربایجان غربی شناسایی شده که 19 نوع آن در مرحله اکتشاف و 30 نوع آن در مرحله بهره برداری بوده و سینیت های سبز پیرانشهر و مهاباد، گابروهای مشکی قره باغ و گرانیت ها، تراورتن ها و مرمرها از جمله سنگ های تزئینی استان محسوب می شوند.

وی کشف بیشترین ذخایر طلای کشور در استان، وجود ذخایر بزرگ تیتان، ذخایر ارزشمند و متنوع از انواع سنگهای تزئینی در بیش از 80 رنگ و 15 نوع، پتانسیلهای باریت با وزن مخصوصی 4.2 گرم بر مترمکعب نشان دهنده غنای استان از نظر تنوع مواد و پتانسیل‌های معدنی است.

تیتان، کان سنگ طلا، باریت، فلدسپات، میکا، کان سنگ نقره و انواع سنگ های تزیینی مانند گرانیت، دولومیت، تراورتن، مرمر، گنگلومرا و بازالت انواع مواد معدنی استخراج شده از معادن آذربایجان غربی بوده که بیشترین معادن استان در شهرستانهای ارومیه، مهاباد، خوی و تکاب به ترتیب با تعداد معادن ۵۸ معدن، ۵۰ معدن، ۴۷ و ۴۲ معدن است .