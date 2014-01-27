توجهی به جدول و عملکرد مدعیان نداریم/ پدیده لیگ از نفت است

منصور قنبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد پیروزی این تیم برابر مس کرمان در هفته بیست و چهارم لیگ برتر ضمن بیان مطلب فوق گفت: با توجه به کیفیت پایین زمین مسابقه، دو تیم دیداری فیزیکی و درگیرانه را انجام داده و بیشتر به پرسینگ روی آوردند. البته مسیها پیش از اینکه گل اول ما به ثمر برسد، دفاعی بازی کرده و پس از گل، به بازی انتحاری و مستقیم روی آوردند.
وی این پیروزی را خواست خدا و تلاش بازیکنان دانست و در مورد صعود نفت تهران به رده سوم جدول اظهار کرد: امروز اختلافمان با صدرجدول 2 امتیاز است اما 6 بازی باقیمانده و تیمهای بالانشین دیدارهای رودرروی مهمی را پیش رو دارند که پیروزی و یا شکست در این بازیها تاثیر بسیاری در جایگاه تیمها دارد و سرنوشت قهرمانی را مشخص میکند.
مدیرعامل باشگاه نفت تهران صحبتهایش را اینگونه ادامه داد: در دورههای گذشته 2-3 تیم در این هفتهها از سایر تیمها فاصله بسیاری میگرفتند اما امروز 4 تیم بالای جدول فاصله امتیازی 3 امتیازی با هم دارند و تیم پنجم که پرسپولیس باشد، 5 امتیاز با صدرنشین اختلاف دارد.
وی در ادامه افزود: امسال فولاد و پرسپولیس قدرتمندتر از سال گذشته شده و هزینههای بسیاری را انجام دادند، استقلال و سپاهان هم که مدعی هستند و تراکتورسازی نیز هنوز شانس قهرمانی و آسیایی شدن دارد. این مسائل نشان میدهد شرایط برای تیمها سخت و مشکل بوده و مدعیان در هفتههای پایانی برای رسیدن به قهرمانی کار بسیار سختی را پیش رو دارند.
قنبرزاده در مورد تیم نفت تهران تاکید کرد: خوشبختانه بازیکنان تیم نفت نسبت به سال گذشته با تجربهتر شده و قدر گلهایی که به ثمر میرسانند، را میدانند. آنها در این فصل در اکثر بازیها منطقی عمل کرده و تنها برابر سپاهان برای لحظاتی احساسی بازی کردند. البته ما این تفکر را در تیم ایجاد کردیم که کاری به نتایج سایر تیمها نداشته، به جدول توجه نکنند و بازی به بازی به سوی موفقیت گام بردارند.
وی در مورد اینکه امروز چقدر شانس آسیایی شدن برای تیمش قائل است؟ یادآور شد: ما دو سال گذشته، در هفته پایانی و با اختلاف یک امتیاز پنجم شدیم ولی امسال رسیدن به این موفقیت سختتر شده است. ما کاری به اینگونه مسائل نداریم و حساسیتی را هم برای کادرفنی و بازیکنان ایجاد نمیکنیم. 6 بازی حساس دیگر باقیمانده است و همانطور که گفتم باید بازی به بازی پیش رفته تا به اهدافمان برسیم.
مدیرعامل باشگاه نفت تهران صحبتهایش را اینگونه ادامه داد: تیم نفت در این فصل و خصوصا نیم فصل دوم خریدهای خوبی انجام داد. شما ببینید بازیکنی مانند علی قربانی چند دقیقه برای نفت بازی کرده و تا چه اندازه تاثیرگذار بوده است. ما این بازیکن را از تیم دسته دومی مس سرچشمه جذب کردیم، درحالیکه در کرمان کسی او را ندید. قربانی را باید پدیده لیگ دانست زیرا در بازیهایی که برای نفت به میدان آمد بسیار تاثیرگذار بود، خصوصا در بازی با پرسپولیس که در دقیقه 2+90 گل برتری ما را به ثمر رساند.
وی در مورد اینکه آیا فکر میکند کادر فنی تیم ملی بازیکنان نفت را میبینند؟، اضافه کرد: نمیدانم اما این را میگویم وقتی این بازیکن در رقابت با رضا نوروزی و هادی نوروزی میآید و حقش را میگیرد، یعنی جوانی آیندهدار است. همچنین وحید امیری که از لیگ یک آمده، امروز بهترین پاسور لیگ است. خوشبختانه در این فصل تعدادی جوان گمنام را وارد چرخه لیگ کردیم که باید بیشتر مورد توجه رسانههای قرار بگیرند. ضمن اینکه حاج محمد، پورعلیگنجی و بیراوند توانستند به همراه تیم زیر 22 سال در مسابقات آسیایی عملکرد خوبی داشته و شایستگی خود را اثبات کنند.
قنبرزاده در مورد عملکرد کادرفنی این تیم خاطرنشان کرد: رضایت کاملی از کادرفنی داریم و برای اینکه تمرکزشان به هم نریزد، بعد از پایان لیگ در مورد تمدید قرارداد با آنها صحبت خواهیم کرد.
وی همچنین افزود: تمرکز بالا، استفاده مناسب از موقعیتها و حفظ سازمان تیم از مهمترین مولفههای موفقیت در این هفتهها است. ضمن اینکه در فشردگی مسابقات لیگ، داشتن بازیکنان تکمیل کننده و جانشین بسیار اهمیت دارد زیرا بازیکن ذخیره خوب، برگ برندهای در لحظات سخت این دیدارهای حساس خواهد بود. البته خیلیها فکر میکنند نداشتن تماشاگر به ضرر تیم ماست اما باید بگویم برای ما برعکس این موضوع صادق است. بطور مثال تماشاگران تیم مس که از نظر تعداد بسیار قابل توجهی بودند، در بازی روز گذشته از آغاز نیمه دوم علیه تیم خود شعار دادند، اتفاقی که به ضرر تیم مس تمام شد.
مدیرعامل باشگاه نفت تهران با اشاره به اینکه فصل مبلغ قرارداد نفرات تیم و هزینههایی که برای این تیم در فصل جاری انجام داده، را منتشر میکند، در پایان گفت: وظیفه ما در این هفتهها این است که آرامش تیم را حفظ کرده و اجازه دهیم کادرفنی و بازیکنانمان در فضایی آرام کار خود را ادامه دهند. نباید فراموش کرد تیم نفت در این فصل نسبت به تیمهای مدعی قهرمانی، رسیدن به سهمیه آسیا و حتی تیمهای قعر جدول هزینههای کمتری انجام داده ولی از نظر نتیجهگیری بسیار موفق بوده است که در این خصوص باید از کادرفنی و بازیکنان تشکر کرد.
تیم فوتبال نفت تهران عصر روز یکشنبه با پیروزی یک بر صفر مقابل مس در کرمان 44 امتیازی شد و به رده سوم جدول لیگ برتر صعود کرد، درحالیکه استقلال و فولاد با 46 امتیاز و به خاطر تفاضل گل بهتر، به ترتیب ردههای اول و دوم جدول را در اختیار دارند.
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