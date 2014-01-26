به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و چهارم از رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور طی روزهای سهشنبه اول و یکشنبه ششم بهمنماه پیگیری شد، مسابقاتی که با اتفاقات بسیاری همراه شد، از شکست پرسپولیس و سقوط این تیم تا پیروزی فولاد، نفت تهران و سپاهان اصفهان.
در مهمترین دیدار روز نخست، تیم پرسپولیس در تبریز با گلزنی یکی از آقای گلهای لیگ، ششمین شکست فصل جاری را از گسترش فولاد، تیمی که هدایتش برعهده مهدی تارتار است، تجربه کرد تا جایگاه در رده سوم را از دست داده و در پایان دیدارهای این هفته به رده پنجم سقوط کند. تارتار سومین پیروزی گسترش در چهارمین بازی که هدایت این تیم تبریزی را برعهده گرفته، بدست آورد.
فولاد هم با پیروزی برابر مس کرمان در خانه موقتا صدرنشین شد و یکی از عوامل قعرنشینی دوباره مس لقب گرفت. این باخت پایان همکاری پرویز مظلومی را با مس رقم زد. نفت هم توانست برابر سایپا سه امتیاز ارزشمند کسب کرده و به رده سوم صعود کند.
در روز دوم از دیدارهای این هفته، استقلال در ورزشگاه آزادی برابر ذوبآهن اصفهان شکست را با تساوی عوض کرد، نتیجهای که این تیم را با توجه به تفاضل گل بهتر نسبت به فولاد به صدر جدول رساند. این دو امتیاز میتوانست باعث صعود یک پلهای ذوبآهن در جدول لیگ شود اما این تیم اصفهانی به لطف تفاضل گل بهتر نسبت به راهآهن در رده سیزدهم باقی ماند.
در دیگر بازی که در اصفهان برگزار شد، تیم سپاهان اصفهان در ادامه روند رو به رشد خود در ورزشگاه خانگی برابر صنعتی خوزستان به پیروزی ارزشمندی دست یافت و به رده چهارم جدول صعود کرد تا پرسپولیس را به رده پنجم بفرستد. در انزلی هم تراکتورسازی تبریز شکست مقابل ملوان را با تساوی عوض کرد تا پنجمین بازی بدون پیروزیاش در لیگ برتر را تجربه کند و فاصله امتیازیاش از بالانشینان بیشتر شود. ملوان هم با همین یک امتیاز در رده هفتم باقی ماند.
در این هفته دو نبرد هم میان تیمهای پائین جدول برگزار شد، صبای قم شکست 2 بر یک برابر داماش گیلان را با پیروزی 3 بر 2 عوض کرد و در این مسابقه به بردی ارزشمند دست یافت. با این پیروزی صبا خود را به رده دهم جدول رساند و داماش با ششمین باخت متوالی، به قعرجدول نزدیکتر شد.
در شیراز هم تیم راهآهن با تک گل فرزاد آشوبی که از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید، برابر فجرسپاسی پیروز شد و در این بازی 6 امتیازی پیروز شد. راهآهن هرچند نتوانست از جایگاهش تکان بخورد اما امیدواریاش برای بقا در لیگ بیشتر شد.
نتایج کامل دیدارهای هفته بیست و چهارم لیگ برتر به شرح زیر است:
* گسترش فولاد تبریز یک - پرسپولیس صفر
گل: مهرداد بایرامی (57) برای گسترش فولاد
* نفت تهران 2 - سایپا البرز یک
گلها: علی قربانی (11) و هادی نوروزی (69) برای نفت تهران و مهدی جعفرپور (56) برای سایپا
* فولاد خوزستان یک - مس کرمان صفر
گل: ایوب والی (47) برای فولاد
* صبای قم 3 - داماش گیلان 2
گلها: مهدی مومنی (26)، روزبه چشمی (79) و فربد بهزاری کریمی (82) برای صبا - رضا کاردوست (26) و امین متوسلزاده (49) برای داماش
* فجرسپاسی شیراز صفر - راهآهن سورینت یک
گل: فرزاد آشوبی (40- پنالتی)
* ملوان بندرانزلی یک - تراکتورسازی تبریز یک
گل: مهدی دغاغله (28) برای ملوان - کریم انصاریفرد (50) برای تراکتور
* سپاهان اصفهان 3 - صنعتی خوزستان یک
گلها: علی کریمی (35)، مهدی شریفی (45) و هادی عقیلی (70) برای سپاهان - مهدی خیری (76) برای صنعتی
* استقلال تهران یک - ذوبآهن اصفهان یک
گل: محسن بیاتینیا (24) برای ذوب آهن و جی لوید ساموئل(85) برای استقلال
جدول گلزنان لیگ برتر:
11 گل: کريم انصاریفرد (تراکتورسازی تبریز) و مهرداد بايرامی (گسترش فولاد)
10 گل: رضا عنايتی (صبای قم)
9 گل: سيدجلال رافخايی (ملوان بندرانزلی) و لوسيانو پريرا (فولاد خوزستان)
8 گل: سجاد شهباززاده (سايپا البرز)
7 گل: رضا نوروزی (نفت تهران)، فريد بهزادی کريمی (صبای قم) و مهدی شریفی (سپاهان)
6 گل: سیدمهدی سیدصالحی و محمدرضا خلعتبری (پرسپوليس)، مهدی دغاغله (ملوان بندرانزلی)، مهدی رجبزاده (ذوبآهن اصفهان)، اسماعیل شریفات (فولاد خوزستان)، محمد غلامی (سپاهان)، لوسيانو ادينهو (مس کرمان) و امين متوسلزاده (داماش گيلان)
جدول ردهبندی لیگ برتر
|نام تیم
|بازی
|برد
|تساوی
|باخت
|زده
|خورده
|تفاضل گل
|امتیاز
|1
|استقلال تهران
|24
|13
|8
|3
|27
|16
|11+
|46 (1-)
|-
|2
|فولاد خوزستان
|24
|13
|7
|4
|31
|21
|10+
|46
|-
|3
|نفت تهران
|24
|12
|8
|4
|30
|18
|12+
|44
|یک پله صعود
|4
|سپاهان اصفهان
|24
|11
|10
|3
|29
|14
|15+
|43
|یک پله صعود
|5
|پرسپولیس تهران
|24
|12
|6
|6
|24
|11
|13+
|41 (1-)
|2 پله سقوط
|6
|تراکتورسازی تبریز
|24
|9
|12
|3
|34
|24
|10+
|38 (1)
|-
|7
|ملوان بندرانزلی
|24
|10
|6
|8
|29
|24
|5+
|35 (1-)
|-
|8
|سایپا البرز
|24
|7
|9
|8
|23
|26
|3-
|30
|-
|9
|گسترش فولاد
|24
|7
|8
|9
|28
|26
|2+
|29
|-
|10
|صبای قم
|24
|7
|5
|12
|28
|33
|5-
|26
|یک پله صعود
|11
|صنعتی خوزستان
|24
|6
|8
|10
|24
|32
|6-
|26
|یک پله سقوط
|12
|داماش گیلان
|24
|5
|8
|11
|26
|34
|8-
|22 (1-)
|-
|13
|ذوبآهن اصفهان
|24
|4
|10
|10
|20
|31
|11-
|22
|-
|14
|راهآهن سورینت
|24
|5
|7
|12
|18
|30
|12-
|22
|-
|15
|فجرسپاسی شیراز
|24
|4
|7
|12
|15
|30
|15-
|19
|-
|16
|مس کرمان
|24
|1
|13
|9
|18
|33
|15-
|16
|-
* این جدول، طبق جدول سازمان لیگ تنظیم شده است
از سوی دیگر، هفته بیست و سوم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور عصر یکشنبه با برگزاری دیدار معوقه تیمهای مس کرمان و نفت تهران به پایان رسید که با پیروزی یک بر صفر تیم نفت تهران همراه شد. این نخستین شکست تیم نفت با سرمربیگری لوکا بوناچیچ بود.
نتایج کامل دیدارها و جدول ردهبندی در پایان مسابقات آن هفته به شرح زیر است:
* داماش گیلان یک - فجرسپاسی شیراز 3
گلها: علیرضا نظیفکار (1 - پنالتی) برای داماش - سمیر بکریچ (23)، حمید جوکار (70) و جلالالدین علی محمدی (88) برای فجر
* سایپا البرز یک - ملوان بندرانزلی 2
گل: علی یونسی (10) برای سایپا - مهدی دغاغله (84 و 90) برای ملوان
* ذوبآهن اصفهان صفر - فولاد خوزستان صفر
* تراکتورسازی تبریز یک - صبای قم یک
گل: سعید دقیقی (47) برای تراکتورسازی - ابوالفضل ابراهیمی (88)
* راهآهن سورینت یک - سپاهان اصفهان یک
گلها: علی علیپور (84) برای راهآهن - مهدی شریفی (65) برای سپاهان
* استقلال صنعتی خوزستان 3 - گسترش فولاد تبریز صفر
گلها: محمود تیغنورد (58)، آدامو کوليبالی (72) و سیدعلا خلفزاده (85) برای صنعتی خوزستان - سیدایمان موسوی (89) برای گسترش فولاد
* پرسپولیس تهران صفر - استقلال تهران صفر
* مس کرمان صفر - نفت تهران
گل: علی قربانی (39) برای نفت
جدول ردهبندی لیگ برتر
|نام تیم
|بازی
|برد
|تساوی
|باخت
|زده
|خورده
|تفاضل گل
|امتیاز
|1
|استقلال تهران
|23
|13
|7
|3
|26
|15
|11+
|45 (1-)
|-
|2
|فولاد خوزستان
|23
|12
|7
|4
|30
|21
|9+
|43
|-
|3
|پرسپولیس
|23
|12
|6
|5
|24
|10
|14+
|41 (1-)
|-
|4
|نفت تهران
|23
|11
|8
|4
|28
|17
|11+
|41
|یک پله صعود
|5
|سپاهان اصفهان
|23
|10
|10
|3
|26
|13
|13+
|40
|یک پله سقوط
|6
|تراکتورسازی تبریز
|23
|9
|11
|3
|33
|23
|10+
|37 (1)
|-
|7
|ملوان بندرانزلی
|23
|10
|5
|8
|28
|23
|5+
|34 (1-)
|-
|8
|سایپا البرز
|23
|7
|9
|7
|22
|24
|2-
|30
|-
|9
|گسترش فولاد
|23
|6
|8
|9
|27
|26
|1+
|26
|-
|10
|استقلال صنعتی
|23
|6
|8
|9
|23
|29
|6-
|26
|-
|11
|صبای قم
|23
|6
|5
|12
|25
|31
|6-
|23
|یک پله صعود
|12
|داماش گیلان
|23
|5
|8
|10
|24
|31
|7-
|22 (1-)
|یک پله سقوط
|13
|ذوبآهن اصفهان
|23
|4
|9
|10
|19
|30
|11-
|21
|-
|14
|راهآهن سورینت
|23
|4
|7
|12
|17
|30
|13-
|19
|-
|15
|فجرسپاسی شیراز
|23
|4
|7
|12
|15
|30
|15-
|19
|یک پله صعود
|16
|مس کرمان
|23
|1
|13
|9
|18
|33
|15-
|16
|یک پله سقوط
* این جدول، طبق جدول سازمان لیگ تنظیم شده است
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