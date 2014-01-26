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۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۷:۵۹

گل محمدی:

بازیکنانم با تمام توان بازی کردند/ مس کرمان نیمه دوم طبق خواسته ما بازی کرد

بازیکنانم با تمام توان بازی کردند/ مس کرمان نیمه دوم طبق خواسته ما بازی کرد

کرمان - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم نفت تهران گفت: گرفتن سه امتیاز کار سختی بود که با تلاش بازیکنانم میسر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل محمدی عصر یکشنبه بعد از پیروزی تیمش در مقابل مس کرمان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز با تیمی بازی کردیم که سرشار از انگیزه بود و برای برد پا میدان گذاشته بود و بازی را خوب شروع کرد، همین موضوع کار ما را بسیار سخت کرده بود اما نهایتا روی یک کار ترکیبی به گل رسیدیم.

وی در ادامه تصریح کرد: مس کرمان در نیمه دوم طبق خواسته ما بازی کرد و توانستیم حریف را وادار کنیم از زمین خودش پاس های بلند ارسال کنند و بازیکنان ما به خوبی توپ های ارسالی را دفع کردند.

سرمربی نفت تهران از تلاش بازیکنانش تقدیر کرد و افزود: بچه های ما با تمام توان بازی کردند و توانستند این سه امتیاز حساس و مورد نیاز ما را کسب کنند و من از تمام بازیکنانم راضی هستم.

گل محمدی در خصوص نحوه قضاوت داور گفت: در جایگاهی نیستم که در مورد عملکرد داور صحبت کنم و کارشناسان داوری باید نظر دهند.

سرمربی نفت تهران گفت: به نظر من مورد خاصی در قضاوت داور نبود.

نفت تهران با یک گل مس کرمان را شکست داد و با این برد همچنان در کورس قهرمانی باقی ماند.
 

کد مطلب 2222068

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