بازیکنانم با تمام توان بازی کردند/ مس کرمان نیمه دوم طبق خواسته ما بازی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل محمدی عصر یکشنبه بعد از پیروزی تیمش در مقابل مس کرمان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز با تیمی بازی کردیم که سرشار از انگیزه بود و برای برد پا میدان گذاشته بود و بازی را خوب شروع کرد، همین موضوع کار ما را بسیار سخت کرده بود اما نهایتا روی یک کار ترکیبی به گل رسیدیم.

وی در ادامه تصریح کرد: مس کرمان در نیمه دوم طبق خواسته ما بازی کرد و توانستیم حریف را وادار کنیم از زمین خودش پاس های بلند ارسال کنند و بازیکنان ما به خوبی توپ های ارسالی را دفع کردند.

سرمربی نفت تهران از تلاش بازیکنانش تقدیر کرد و افزود: بچه های ما با تمام توان بازی کردند و توانستند این سه امتیاز حساس و مورد نیاز ما را کسب کنند و من از تمام بازیکنانم راضی هستم.

گل محمدی در خصوص نحوه قضاوت داور گفت: در جایگاهی نیستم که در مورد عملکرد داور صحبت کنم و کارشناسان داوری باید نظر دهند.

سرمربی نفت تهران گفت: به نظر من مورد خاصی در قضاوت داور نبود.

نفت تهران با یک گل مس کرمان را شکست داد و با این برد همچنان در کورس قهرمانی باقی ماند.

