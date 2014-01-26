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۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۶:۲۵

هفته بیست و سوم لیگ برتر؛

نفت با برتری در کرمان به رده سوم رسید/ سقوط پرسپولیس و قعرنشینی مس

نفت با برتری در کرمان به رده سوم رسید/ سقوط پرسپولیس و قعرنشینی مس

تنها دیدار معوقه از هفته بیست و سوم لیگ برتر درحالی با پیروزی تیم فوتبال نفت تهران برابر مس در کرمان همراه شد که تیم نفت با توجه به این پیروزی به رده سوم جدول صعود کرد و اختلافش با صدرجدول را به 2 امتیاز رساند.

به گزارش خبرنگار مهر، تنها دیدار باقیمانده از هفته بیست و سوم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر امروز یکشنبه با برتری یک بر صفر تیم فوتبال نفت تهران برابر مس کرمان همراه شد تا این تیمی تهرانی با این پیروزی 44 امتیازی شده و به رده سوم صعود کرد.

در این بازی که با قضاوت اشکان خورشیدی در ورزشگاه امام علی (ع) برگزار شد، علی قربانی در دقیقه 39 گل برتری تیم نفت را به ثمر رساند. این نخستین شکست تیم مس کرمان با هدایت لوکا بوناچیچ بود.

با این پیروزی تیم فوتبال نفت تهران 44 امتیازی شد و پس از استقلال 47 و فولاد 45 امتیازی در رده سوم قرار گرفت. پرسپولیس هم با 41 امتیاز به رده پنجم سقوط کرد. مس کرمان هم با همان 16 امتیاز قبلی در رده شانزدهم - قعرجدول - باقی ماند.

 

کد مطلب 2221975

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