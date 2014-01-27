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۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۰:۳۶

تحولات فلسطین/

یک خودروی ارتش رژیم صهیونیستی منفجر شد/ نخستین حضور علنی گردانهای مقاومت فلسطین

یک خودروی ارتش رژیم صهیونیستی منفجر شد/ نخستین حضور علنی گردانهای مقاومت فلسطین

منابع وابسته به گروههای مقاومت فلسطینی از انفجار یک دستگاه خودروی جیپ ارتش رژیم صهیونیستی در خانیونس خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، گروههای مقاومت فلسطینی از منفجر کردن یک خودروی جیپ ارتش رژیم صهیوینستی در منطقه القراره در شهر خانیونس خبر دادند.

تاکنون جزئیات بیشتری درباره این خبر و تلفات احتمالی آن منتشر نشده است.

در تحولی دیگر، در آخرین ساعات شب گذشته اعضای شاخه های نظامی گروههای فتح، حماس و جهاد اسلامی (گردانهای عزالدین قسام، الاقصی و القدس) برای نخستین بار در یک کنفرانس خبری مشترک در اردوگاه جنین (کرانه باختری) حاضر شدند.

به گزارش یونایتدپرس، این گروههای فلسطینی در تلاش برای ایجاد وحدت میان خود کنفرانس خبری مشترک برگزار کردند.

کد مطلب 2222403

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