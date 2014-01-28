آب درخانه و 150هزار گچسارانی تشنه لب/ آبی که تا کیلومترها می رود و به یک قدمی اش نمی رسد

به گزارش خبرنگار مهر، سد مخزنی کوثر به طول تاج 190 متر و حجم مخزن 580 میلیون متر مکعب در فاصله 60 کیلومتری شمال غرب شهر نفت خیز گچساران بر روی رودخانه خیرآباد احداث شده است.

این سد در سال 83 به بهره برداری رسید و آب شرب شهرها و روستاهای زیادی در استانهای فارس، خوزستان، بوشهر، هرمزگان را تامین می کند و 16 هزار و 70 هکتار زمین کشاورزی در این استانها را سیراب می نماید.

صاحب خانه ای که از داشته اش محروم است

با این حال هنوز صاحب خانه از این منبع عظیمش محروم است و مردم این شهرستان گرمسیری باید تابستان های داغ و سوزان را در کم آبی بگذرانند و تشنه لب بمانند و زمین های کشاورزی آنها هم از بی آبی خشک شود و یا آنقدر از آبهای زیر زمینی برداشت کنند تا دیگر چیزی در زمین باقی نماند.

این در حالی است که 150 هزار نفر از مردم این شهرستان و حتی دیگر شهرستانهای استان در انتظار آبرسانی از سد کوثر هستند اما این طرح ها یا هنوز انجام نشده و یا در بخش هایی نیمه تمام مانده اند.

عمر دو دولت به پایان رسید و آب به گچساران نرسید

طرح آبرسانی به گچساران و روستاهای آن از جمله مصوبات سفر اول دولت نهم بود که در سفرهای استانی بعدی، گچسارانیها منتظر احداث این طرح بودند اما سفر چهارم دولت هم به پایان رسید و آب به گچساران نرسید.

برای اجرای این طرح ۴۰ کیلومتر خط انتقال اجرا شده که در صورت بهره برداری، سالانه ۱۴میلیون مترمکعب آب به مردم شهر گچساران و روستاهای مجاور اختصاص می یابد.

با این حال آبرسانی به شهر گچساران از سد کوثر با دبی ۲۰۰ لیتر در ثانیه آبان ماه سال جاری افتتاح شد و به گفته فرماندار این شهرستان، ۵۰ درصد از مردم شهر گچساران از آب سالن آشامیدنی برخوردار شدند.

آبی که تنها 15 روز میهمان گچساران بود

اما به گفته مدیر آب منطقه ای شهرستان گچساران این آب تنها 15 روز میهمان گچسارانیها بود و اکنون دیگر نیست.

عنایت ویسی به خبرنگار مهر می گوید: در حال حاضر هیچ آبی از سد کوثر در شبکه آبرسانی گچساران جریان ندارد.

وی بیان می کند: پروژه آبرسانی به گچساران از سد کوثر به دلیل اشکالات فنی متوقف شده است.

ویسی می افزاید: در این خصوص جلساتی را برگزار و مسئله را پیگیری کرده ایم اما هنوز نتیجه ای بدست نیامده است.

وی عنوان می کند: در حال حاضر مناطقی از جمله بندر چارک، گناوه، بهبهان و دیلم از آب مطلوب سد کوثر استفاده می‌کنند اما مردم گچساران که در یک قدمی این سد هستند از این آب بی‌بهره اند.

ویسی همچنین از پیگیری های غلامرضا تاجگردون نماینده گچساران برای رفع مشکلات این پروژه و تامین اعتبار سه میلیارد و 500 میلیون تومان برای اتمام آن خبر می دهد.

اشکال در شیر آلات کنترلی

مدیرعامل آب منطقه ای استان نیز در این خصوص به خبرنگار مهر می گوید: کار اجرای پروژه تمام است اما هنوز به دلایلی آب و فاضلاب شهری این پروژه را تحویل نگرفته است.

علی لطفی ظرفیت نهایی طرح را 400لیتر بر ثانیه عنوان می کند و می افزاید: دلیل آنها هم این است که شیرآلات کنترلی در منطقه بهبهان اشکلات جزئی دارند و تنها 50درصد ظرفیت یعنی دبی 200لیتر بر ثانیه وارد شهر می شود.

وی همچنین وضعیت توپوگرافی استان را مشکلی اساسی در اجرای برخی طرح های آبرسانی در استان عنوان می کند.

اما تاجگردون نماینده مردم این شهرستان بارها از مسئولین بابت تاخیر در اجرای این پروژه انتقاد کرده است و تابستان گذشته در این رابطه به خبرنگار مهر گفته بود: "در صورت عدم تسریع در رفع اشکالات آب گچساران در نخستین اقدام پرونده ای برای مسئولان آبفای استان در دیوان عدالت اداری تشکیل خواهد شد.منابع آب شهرستان گچساران که هزاران کیلومتر دورتر از این منطقه را پوشش می دهد اگر برای مردم گچساران موثر نباشد مورد کم لطفی مسئولان آبفای استان قرار گرفته است. در دو سال گذشته مسئولان وزارت نیرو و آبفای استان بارها به این شهر سفر کرده اند و در همه سفر ها وعده برطرف شدن این مشکل داده شده اما متاسفانه هنوز گچساران با این مشکل اساسی مواجه است."

سهم کم کهگیلویه و بویراحمد از سدهای خود

سهم کم کهگیلویه و بویراحمد از سدهای خود بارها صدای مسئولین این استان را بلند کرده است. سدهایی در پایین دست استان که اگر چه به نام کهگیلویه و بویراحمد اند اما به کام دیگر استانها هستند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد از عدم تخصیص مناسب آب سدها به این استان انتقاد می کند و می گوید: برخی سدهای احداث شده در کهگیلویه و بویراحمد منفعت چندانی برای این استان ندارند.

سید موسی خادمی در گفتگو با مهر با بیان اینکه باید حقابه کهگیلویه و بویراحمد از آب این سدها مشخص شود، از انجام پیگیریهای خود با مسئولین وزارت نیرو برای افزایش سهم استان از آب سدهای خود استان خبر می دهد.

وی می افزاید: در دیداری از وزیر نیرو خواسته شد سهم بیشتری از آب سد کوثر برای مصارف کشاورزی، شرب، صنعت و .. در اختیار این استان قرار گیرد.

صدای زنگ کاهش آبهای زیر زمینی/ سرنوشت شور آبهای استان

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که آبهای سطحی استان بدون استفاده از استان خارج می شوند و از سدها هم چیزی عاید استان نمی شود، هجوم به سمت آبهای زیر زمینی افزایش یافته و موجب افت سطح این آبها شده است.

به گفته کارشناسان میزان آبهای زیر زمینی در کهگیلویه و بویراحمد 300 میلیون مترمکعب است که از این میزان 286 میلیون مترمکعب مصرف شده است.

هم اکنون آب همه شهرهای استان و از جمله گچساران به صورت مطلق از آب‌های زیرزمینی تأمین می‌شود و این در حالی است که این منبع نیز رو به پایان است.

با این حال سرنوشت آبهای کهگیلویه و بویراحمد که پر آبترین استان کشور لقب گرفته، این است: شش میلیارد متر مکعب آب آن سالانه به هدر می رود و با آب شور خلیج فارس در می آمیزد و از بخشی هم که توسط سدها مهار شده، بی بهره است.

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گزارش: شریف اسلامی