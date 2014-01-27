حسین عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص شکست تیم فوتبال پرسپولیس برابر فولاد و تداوم روند ناکامیهای سرخپوشان در هفتههای گذشته، اظهار کرد: همان اوایل فصل گفته بودم که نوع بازی پرسپولیس حالت سینوسی دارد. شاید قبول این مسئله برای خیلیها سخت بود. پرسپولیس باید به سمتی میرفت که بازیهایش را مقتدرانهتر میبرد و امتیازات را با بازی قدرتمند به دست میآورد.
وی افزود: این روند ادامه داشت تا اینکه در نیم فصل دوم محسن مسلمان و فرزاد حاتمی هم به پرسپولیس اضافه شدند و روند هجومی این تیم بهتر شد ولی روی تواناییهای فردی بازیکنانی مثل محمدرضا خلعتبری، پیام صادقیان و محسن مسلمان بیش از حد تکیه شد و این موضوع تاثیر بیشتری نسبت به کار گروهی در کسب نتایج داشت. این مسئله یک مقدار خطرناک است چون در نبود یک بازیکن، تیم به مشکل میخورد.
مربی پیشین پرسپولیس با اشاره به دو بازی این تیم با فولاد خوزستان، تاکید کرد: بازی خوب فولاد در این دو بازی روی عملکرد پرسپولیس هم تاثیرگذار بود. فولاد در اکثر دقایق این دو مسابقه بهتر از پرسپولیس کار کرد. به همین خاطر است که میگویم اگر یک تیم خوب بازی کند، حتی اگر چند هفته هم نتیجه نگیرد بهتر از این است که بازی ضعیفی از خود به نمایش بگذارد ولی پیروز شود. چنین مسئلهای در آینده خودش را نشان میدهد.
عبدی در پاسخ به این سئوال که "مشکل اصلی افت پرسپولیس را چه میدانید"؟ گفت: من در تیم پرسپولیس و در تمرینات این تیم نیستم و نمیدانم آنها چه برنامههایی دارند. آنچه که ما از تلویزیون میبینیم موید این است که باید تکیه روی خلاقیتهای فردی بازیکنان کمتر شود. البته خلاقیتهای فردی به خودی خود خوب است ولی این تواناییها باید در کار تیمی حل شود.
وی ادامه داد: بازیکنان پرسپولیس خیلی بیشتر از سایر بازیکنان دوندگی دارند، ولی باز هم کمتر روی دروازه حریف خطرساز میشوند. این نشان میدهد که خلاقیت فردی بازیکنان با حرکت تیمی هماهنگ نشده است. یک تیم نباید فقط به یک نقطه قوت تکیه کند. پرسپولیس باید برنامههایی به غیر از این هم داشته باشد. ما در جریان مسابقه هم از پرسپولیس تغییر سیستم و حالت هم نمیبینیم.
کارشناس فوتبال خاطرنشان کرد: وقتی پیام صادقیان صاحب توپ میشود، همه میدانند که او بازیکن مقابلش را از پیش رو بر میدارد. یا وقتی عالیشاه توپ را میگیرد روی خط حرکت میکند. همه کارها و برنامهها مشخص بوده و به نظرم دست پرسپولیس برای حریفان رو شده است.
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