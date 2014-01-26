به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی در نشست خبری پس از شکست یکشنبه شب تیمش برابر فولاد خوزستان در مرحله یک‌چهارم نهایی رقابتهای فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور ضمن بیان مطلب فوق، گفت: یکی از بهترین بازی‌هایی بود که هر دو تیم انجام دادند. به هر دو تیم تبریک می‌گویم زیرا مردانه بازی کردند ما هم تلاش خود را کردیم. فوتبال همین است به نظرم اگر باهوش بودیم در 120 دقیقه می‌توانستیم کار را تمام کنیم به خصوص در 15 دقیقه دوم.

وی ادامه داد: بازیکنان ما خوب کار کردند در دقیقه 120 هم موقعیت گل‌زنی‌مان را از دست دادیم. روی پنالتی‌ها در تمرینات کار کرده بودیم اما این مسابقات جام حذفی است و ما باختیم هرچند شایسته باخت نبودیم و می‌توانستیم برنده شویم. این برد را به فولاد تبریک می‌گویم و امیدوارم در ادامه راه موفق باشد.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس درباره مطرح شدن صحبت‌هایی در خصوص استعفایش خاطرنشان کرد: در جریان این مسائل نیستم، من سرمربی پرسپولیس هستم و کارم را ادامه می‌دهم و به شایعات توجهی ندارم محکم کار خودم را می‌کنم و هرچه خدا بخواهد همان خواهد شد. من تصمیم‌گیرنده در مورد مسائل باشگاه نیستم من سرمربی هستم و کار خودم را انجام می‌دهم و به شایعات هم بی‌توجه هستم.

وی با اشاره به وضعیت پرسپولیس پس از این بازی در لیگ برتر خاطرنشان: تمام سعی‌مان را می‌کنیم تا در ادامه لیگ خوب نتیجه بگیریم. همین نتایج این هفته لیگ را نگاه کنید که نشان می‌دهد هیچ تیمی نمی‌تواند بگوید ما قهرمان یا نایب قهرمان هستیم. فاصله تیم‌ها بسیار نزدیک است و شش بازی مانده و 18 امتیاز. ما در 6 بازی باقیمانده حق اشتباه نداریم، تلا‌ش‌مان را می‌کنیم و هرچه خدا بخواهد همان می‌شود.

دایی در پاسخ به این پرسش که آیا تیم مشکل فنی دارد یا خیر افزود: فولاد تیم بسیار خوبی است و یکی از بهترین تیم‌های ایران است. هر دو تیم هم خیلی خوب بازی کردند و فولاد هم تلاش خودش را انجام داد. حسین فرکی هم مربی و استاد من بوده و امیدوارم همیشه موفق باشد اما شما در مورد چه مشکل فنی‌ای صحبت می‌کنید. من مسئول فنی تیم هستم، پنالتی‌زنان ما مشخص بود همه آنهایی که پنالتی زدند در تمرینات ما جزو بهترین‌ها بودند و خودشان گفتند که از نظر روحی و روانی آماده پنالتی زدن هم هستیم. هر سه بازیکن خودشان اعلام آمادگی کرده بودند این چه ربطی به مسائل فنی دارد؟

وی اضافه کرد: چطور در مورد 120 دقیقه صحبت نمی‌کنید؟ اگر من هر فرد دیگری را انتخاب می‌کردم و پنالتی می‌زد و پنالتی گل نمی‌شد باز هم همین صحبت‌ها را می‌کردید، پنالتی دست علی دایی نیست و من نمی‌توانم خودم لخت شوم و به زمین بروم و پنالتی بزنم با این حال من حق را به مردم و هواداران می‌دهم که ناراحت باشند اما هر 3 بازیکن خودشان گفتند که می‌توانیم پنالتی بزنیم و در تمرینات ما جزو پنالتی‌زن‌های خوب بودند.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در پایان گفت: ما در بازی مقابل فولاد مستحق باخت نبودیم با این حال به مردم دین داریم و مدیون آنها هستیم و باید با تمام انرژی‌مان کار کنیم تا بتوانیم در آینده نتیجه بگیریم.