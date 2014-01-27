دیدار گروه کانادایی «شطرنج با ماشین قیامت» با رییس حوزه‌ هنری

در این دیدار رحمت امینی به معرفی مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری و فضای تئا‌تر کشورمان پرداخت و ابراز امیدواری کرد که این گروه همکاری بیشتری در زمینه‌های نمایشی با حوزه هنری داشته باشد.

هنرمندان کانادایی نیز که از حضور در ایران و بازدید از شهرهای شیراز، آبادان و تهران هیجان زده بودند، از علاقه‌مندی و حمایت ایرانی‌ها از هنر و هنرمندان گفتند و جامعه کشورمان را جامعه‌ای هنردوست عنوان کردند.

یکی از هنرمندان کانادایی نیز گفت: تعجب می‌کنم که چرا برخی به آثاری همچون «شطرنج با ماشین قیامت» و «داستان‌های شهر جنگی» داستان جنگ می‌گویند در حالی که این کتاب‌ها درباره صلح و دوستی است.

محسن مومنی شریف رییس حوزه هنری نیز ضمن معرفی حوزه هنری به هنرمندان کانادایی، گفت: ارتباط کشورمان با هنر و ادبیات مدرن پیش از انقلاب اسلامی بسیار کم بود، اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، هنری که در حوزه هنری تولید شد بسیار مورد استقبال مردم قرار گرفت و یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های حوزه هنری این است که هنر را با مردم آشتی داد.

وی افزود: پیش از پیروزی انقلاب اسلامی سینما در کشورمان محتوای خوبی نداشت و مردم دین دار از آن دوری می‌کردند در حالی که پس از انقلاب فیلم‌های حوزه هنری در مسجد‌ها به نمایش در آمد.

حبیب احمدزاده نویسنده رمان «شطرنج با ماشین قیامت» نیز با بیان اینکه هنر می‌تواند خطری به همراه داشته باشد، اظهار کرد: پیش از قرن 20 همه آدم‌ها کتاب می‌خواندند و وقتی می‌خواستیم خود را جای شخصیت‌ها بگذاریم باید از تخیلمان استفاده می‌کردیم اما سینما آمد و همه ما را تنبل کرد. دیگر زحمت نمی‌کشیم تا در واقعیت قهرمان باشیم بلکه یک ساعت و نیم فیلم دیدن ما را راضی می‌کند.

وی افزود: در دنیای مجازی آدم‌های خوبی هستیم اما در واقعیت این موضوع را انعکاس نمی‌دهیم، چیزی که در نمایش و فیلم اتفاق می‌افتد باید در واقعیت هم نمود داشته باشد.

نمایش «شطرنج با ماشین قیامت» که بر اساس رمانی ایرانی و با همین نام از حبیب احمدزاده و به کارگردانی شاهین صیادی در کانادا تمرین و اجرا شده؛ در روزهای یکشنبه و دوشنبه ششم وهفتم بهمن در ساعات 18 و 20: 30 در تالار چهارسو مجموعه تئا‌تر شهر روی صحنه می‌رود.