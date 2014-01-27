به گزارش خبرگزاری مهر،‌ «خبر آمدن یك مهمان، كارهایی كه خیلی وقت است زمین مانده، دلشوره یك پذیرایی و زنگ در كه به صدا درمی آید.» خلاصه‌ای از داستان این فیلم است كه برای اولین بار در جشنواره فیلم فجر به نمایش گذاشته خواهد شد.

این فیلم سینمایی به كارگردانی محمدمهدی عسگرپور و با بازی پرویز پرستویی، آهو خردمند، بهروز شعیبی و سهیلا گلستانی تولید شده است.

قصه فیلم «مهمان داریم» در مورد پیرمرد و پیرزنی است كه به همراه فرزند جانبازشان زندگی می‌كنند، قرار است كه به زودی برای آن‌ها مهمان بیایید و آن‌ها تلاش می‌كنند تا مقدمات استقبال از این مهمان را فراهم و خانه را برای پذیرایی از او آماده كنند.

کیوان مقدم طراح صحنه و لباس، مهرداد میر کیانی طراح چهره پردازی،ساسان نخعی صدابردار، محمدرضا مویینی تدوین، لیلا رنگرزان دستیار اول کارگردان، ایمن قوامی برنامه ریز، مهرداد لشگری دستیار اول فیلمبردار، نفیسه ذاکری منشی صحنه، مهدی دلخواسته عکاس و مجید کریمی مدیر تولید این فیلم است.