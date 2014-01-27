کوفی عنان اهداف سفر به ایران را تشریح کرد/ باید منافع مردم سوریه را در اولویت قرار دهیم

به گزارش خبرنگار مهر ،کوفی عنان دبیرکل سابق سازمان ملل در سفر به تهران و پس از دیدار با محمد جواد ظریف وزیرامورخارجه کشورمان در جمع خبرنگاران حاضر شد و بیانیه ای را قرائت کرد.

عنان در این بیانیه ضمن معرفی همراهان خود از گروه متنفذین که روسای جمهوری سابق فنلاند و مکزیک بودند گفت: این اولین سفر گروه متنفذین به ایران است البته هر یک از ما در گذشته به صورت فردی به ایران سفر کرده بودیم.

وی با بیان اینکه امروز جلسه خوبی با آیت الله هاشمی رفسنجانی و سپس با آقای ظریف داشتیم که بسیار سودمند و مفید بود بیان کرد: گروه ما گروهی از رهبران مستقل هستند که نلسون ماندلا در سال 2007 آنها را گردهم آورد.

کوفی عنان بیان کرد: متاسفانه آقای ماندلا در ماه دسامبر چشم از جهان فروبست و اکنون ما مصمم تر از گذشته می خواهیم ماموریت خود را ادامه دهیم.

وی با اشاره به اینکه ماندلا به ما گفته بود که حقیقت را به قدرتمندان بگوییم و صدای ضعفا باشیم تصریح کرد: گروه متنفذین از زمان تاسیس سعی کرده و ضعف ها را التیام بخشد و در این راستا اقداماتی در سودان، فلسطین، کنیا و کشورهایی از این دست انجام داده است.

عنان گفت: هدف ما از سفر به ایران این است که با رهبران ارشد این کشور ملاقات کنیم و به طیف گسترده ای از تحولات بخصوص تحولات جاری که منطقه را تحت الشعاع قرار داده گوش فرا دهیم.

رئیس گروه متنفذین خاطرنشان کرد: همه ما از جمله میزبانان ایرانی عمیقا از وضعیت تراژیک امروز سوریه ناراحت هستیم باید تلاش کنیم از رنج ها بکاهیم و منافع مردم سوریه را در اولویت خود قرار دهیم.

وی گفت: باید نهایت سعی خود را بکنیم که کابوس دوری ها زنان و مردان و کودکان در این کشور به پایان برسد.

عنان با اشاره به اینکه هنوز دو روز از سفر این گروه به ایران باقی مانده گفت: قرار است با طیف گسترده ای از مقامات و رهبران ایرانی دیدار کنیم ما منتظر هستیم پیشنهادات شما و رهبران ایرانی را که می توانند به کاهش تنش ها در منطقه و سطح بین الملل کمک کند بشنویم.

کوفی عنان به سخنرانی رئیس جمهور کشورمان در مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر گذشته اشاره کرد و افزود: آقای روحانی گفتند علیرغم ترس ها اینک امیدواری هایی در جهان وجود دارد که مردم و نخبگان جهان به صلح "آری" و به جنگ "نه" بگویند و دیالوگ را به مناقشه و اعتدال را به افراطی گری ترجیح دهند.

وی گفت: ما اعتقاد داریم شماری از تحولات مثبت رخ داد و از همه مهمتر توافق موقتی هسته ای بوده که در نوامبر گذشته در ژنو به امضا رسید و تلاش ها باید ادامه یابد تا توافق نهایی حاصل شود.

عنان تاکید کرد: در این خصوص باید اعتماد و احترام متقابل را در این منطقه و فراتر از آن دوباره بسازیم که کار راحتی نیست و به استقامت و شکیبایی نیاز دارد.

دبیر کل سابق سازمان ملل با بیان اینکه مردم دنیا به دنبال این هستند که در حکمرانی کشورها نقش داشته باشند اظهار داشت: جوامع قوی بر سه پایه مستقر هستند. صلح، ثبات و توسعه، حاکمیت قانون و در نهایت احترام به حقوق بشر سه پایه اصلی جوامع است توسعه پایدار نیازمند صلح و ثبات است و صلح و ثبات ریشه در حاکمیت قانون و احترام به حقوق بشر دارد.

وی گفت: همه ما وظیفه داریم و کارهای زیادی داریم که به صورت گروهی انجام دهیم تا دنیای ما تبدیل به دنیایی شود که در آن صلح وجود داشته باشد و باید دست به دست هم دهیم تا مشکلات را حل کنیم.