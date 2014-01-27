ضرورت تولید فکر،اندیشه و محتوا در حوزه فرهنگ

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدناصرالدین نوری زاده بعدازظهر دوشنبه در جمع مدیران دفاتر شهرستانی با اشاره به جايگاه والاي سازمان تبليغات اسلامي بيان داشت: جایگاه اين نهاد ديني در حوزه فرهنگی کشور یک جایگاه حکیمانه است که تبیین این جایگاه در بین دیگر دستگاه های فرهنگی کشور ضروری است.

حجت الاسلام نوري زاده تاكيد كرد: دستگاه‌های فرهنگی باید با تدوین برنامه کاری مشخص گام هاي موثري در جهت تبلیغ دین در کشور بردارند.

مديركل فرهنگي، رسانه و فناوري هاي نو سازمان تبليغات اسلامي گفت: فرمایشات مقام معظم رهبری در حوزه فرهنگی باید در راس امور قرار بگیرد؛ چرا که بکارگیری سفارشات مقام معظم رهبری در حوزه فرهنگی می تواند نقش مؤثری در پیشگیری از آسیب های اجتماعی کشور داشته باشد.

وی با بیان اینکه مبلغین دینی، بهترین گویندگان در جهان معرفی شده اند تصریح کرد: مبلغین کسانی هستند که از قلب بندگان خدا، شک و شبه را می زدایند و آنها را در مسیر اعتقادات صحیح و ناب هدایت می کنند. باید افتخار کنیم که در بین همه کارهایی که روی زمین است بهترین رسالت و وظیفه بر دوش مبلغین دینی قرار دارد.

نوری زاده در ادامه سخنان خود، تعلیم و تربیت را مقدمه تبلیغ دانست و بیان داشت: این سه واژه به کثرت در قرآن به آن اشاره شده، تبلیغ ماحصل تعلیم و آن چیزهایی است که انسان آموخته تا به دیگران ارائه دهد.

مديركل فرهنگي، رسانه و فناوري هاي نو سازمان تبليغات اسلامي همچنین افزود: دشمن با تمام توان وارد عرصه شده و تمام زمینه ها را رصد می کند. خانواده، جوانان و همچنین مساجد که مهمترین مراکز فرهنگی است را مورد هدف قرار داده و تلاش می کند تا در مسیری که خود انتخاب کرده سوق دهد لذا در این راستا فعال است.

وی با بیان اینکه در حوزه فرهنگ تبادل افکار و اندیشه و ارائه راهکار بسیار مؤثرتر از پول و اعتبارات است ابراز داشت: آنچه در حوزه فرهنگ مهم است تولید فکر و اندیشه و محتواست.

حجت الاسلام نوری زاده در پایان ، تعامل بین اندیشه ها در حوزه فرهنگی امری مهم و ضروری تلقی و خاطرنشان کرد: تغییر یک فکر و بینش در حوزه فرهنگی سالهای سال طول می کشد و باید با ارائه راهکارهای مناسب و درخور در حوزه فرهنگ دینی گام های مؤثری را برداشت.