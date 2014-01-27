قضاوت های هفته بیست و چهارم و جام حذفی مشکلی نداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عسگری در این باره گفت: بازیهای روز یکشنبه خوشبختانه مشکل خاصی نداشتند و داوران به خوبی از عهده بازیهایی که بین تیم های بالا و پایین جدول بودند برآمدند و در گزارش ناظران داوران هم تا این لحظه نکته خاصی اشاره نشده است.



حسین عسگری در پایان گفت: تیم داوری دیدار فولاد خوزستان و پرسپولیس تهران در جام حذفی را به خوبی قضاوت کرد. این بازی، یک بازی حساس بود که تیم داوری خوشبختانه اشتباه تاثیرگذاری در این بازی نداشتند.