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۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۷:۰۰

عسگری عنوان کرد:

قضاوت های هفته بیست و چهارم و جام حذفی مشکلی نداشت

قضاوت های هفته بیست و چهارم و جام حذفی مشکلی نداشت

رئیس دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال قضاوت داوران در دیدارهای هفته بیست و چهارم لیگ برتر را بدون مشکل عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عسگری در این باره گفت: بازیهای روز یکشنبه خوشبختانه مشکل خاصی نداشتند و داوران به خوبی از عهده بازیهایی که بین تیم های بالا و پایین جدول بودند برآمدند و در گزارش ناظران داوران هم تا این لحظه نکته خاصی اشاره نشده است.
 
حسین عسگری در پایان گفت: تیم داوری دیدار فولاد خوزستان و پرسپولیس تهران در جام حذفی را به خوبی قضاوت کرد. این بازی، یک بازی حساس بود که تیم داوری خوشبختانه اشتباه تاثیرگذاری در این بازی نداشتند.

کد مطلب 2222889

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