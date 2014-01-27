قضاوت های هفته بیست و چهارم و جام حذفی مشکلی نداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عسگری در این باره گفت: بازیهای روز یکشنبه خوشبختانه مشکل خاصی نداشتند و داوران به خوبی از عهده بازیهایی که بین تیم های بالا و پایین جدول بودند برآمدند و در گزارش ناظران داوران هم تا این لحظه نکته خاصی اشاره نشده است.
حسین عسگری در پایان گفت: تیم داوری دیدار فولاد خوزستان و پرسپولیس تهران در جام حذفی را به خوبی قضاوت کرد. این بازی، یک بازی حساس بود که تیم داوری خوشبختانه اشتباه تاثیرگذاری در این بازی نداشتند.
رئیس دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال قضاوت داوران در دیدارهای هفته بیست و چهارم لیگ برتر را بدون مشکل عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عسگری در این باره گفت: بازیهای روز یکشنبه خوشبختانه مشکل خاصی نداشتند و داوران به خوبی از عهده بازیهایی که بین تیم های بالا و پایین جدول بودند برآمدند و در گزارش ناظران داوران هم تا این لحظه نکته خاصی اشاره نشده است.
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