پاکستان متعهد به تامین بمب اتم عربستان سعودی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فایننشال اکسپرس، بروس ریدل تحلیلگر سابق سیا با اشاره به این موضوع که پاکستان بیشترین سرعت افزایش زراد خانه هسته ای در جهان را دارد از احتمال تعهد این کشور به تامین بمب اتم برای عربستان سعودی خبر داد.

کارشناس فعلی موسسه بروکینز گفت: در حال حاضر هیچ کس نمی داند که آیا در این خصوص توافقی بین عربستان و پاکستان صورت گرفته است یا نه.

وی با طرح این سوال که چرا زراد خانه هسته ای پاکستان با سرعت در حال تقویت است و سرعت تولید سلاح اتمی در آن 2 تا 3 برابر هند است گفت: این سوال مطرح است که آیا این کشور شریک خارجی دارد؟

وی در ادامه می گوید: ابهامات زیادی در این خصوص وجود دارد اما من احتمال می دهم که مذاکراتی بین عربستان و پاکستان در این خصوص بوده است و احتمالا پاکستان متعهد شده است که بمب اتمی عربستان را تامین کند.

ریدل یکی از دلایل خود برای حرکت عربستان به این سمت را ناامیدی عربستان از آمریکا خوانده است.

شایان ذکر است در هفته های گذشته مقامات عربستانی سفرهای متعددی به اسلام آباد داشته اند از جمله سفر معاون وزیر دفاع این کشور در راس یک هیئت نظامی 17 نفره.