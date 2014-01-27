هدف دیدارهای مکرر مقامات سعودی از پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر ، رسانه پاکستانی داون با اشاره به افزایش سفرهای اخیر مقامات سعودی به اسلام آباد می نویسد: سفر سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی در هفتم ژانویه و دیدار روز دوشنبه سلمان بن سلطان معاون وزیر دفاع سعودی در راس یک هیئت 17 نفره نظامی به پاکستان و دیدار آنها با نخست وزیر و مقامات نظامی پاکستان گمانه زنی های زیادی را درباره اهداف واقعی این سفرها ایجاد کرده است.

در این مطلب آمده است: اهداف زیادی برای این سفرها مطرح شده است؛ از درخواست سعودی ها برای کمک پاکستان به آموزش تروریست ها در سوریه گرفته تا درخواست برای نجات پرویز مشرف از محاکمه. اما آنچه که مسلم است این است که نواز شریف مورد اعتماد سعودی ها است و روابط ریاض و پاکستان در حال گرم شدن است.

نویسنده در بیان میزان اعتماد سعودی ها به نواز شریف نخست وزیر پاکستان می نویسد: اگر می خواهید میزان این اعتماد سعودی ها به نواز شریف را بسنجید باید به اظهارات الولید بن طلال شاهزاده سعودی در مصاحبه با وال استریت توجه کنید که گفته نواز شریف مرد سعودی ها در پاکستان است.

همچنین در ادامه نویسنده به اظهارات نجم الدین شیخ وزیر خارجه اسبق پاکستان درباره اهمیت دیدارهای اخیر مقامات سعودی اشاره می کند که گفته است: این دیدارها اهمیت فراوانی دارند. سعودی ها بعد از مدت ها به پاکستان آمده اند آنها همیشه می گویند روابط با پاکستان برایشان اهمیت زیادی دارد و آنها در مواقع سختی پاکستان را خط دوم دفاع خود می دانند.

نویسنده به نقل از یک دیپلمات پاکستانی می نویسد، حدود نیمی از مدارس مذهبی گروه های افراطی در پاکستان توسط عربستان سعودی تامین مالی می شوند. لذا برای کنترل خشونت های مذهبی و قومیتی در داخل پاکستان می توان از عربستان سعودی کمک گرفت.