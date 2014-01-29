دایی در جلسه با اعضای هیئت مدیره بر تعصب و توان بازیکنانش تاکید داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر چهارشنبه نشست مشترکی بین مدیرعامل، اعضای هیات مدیره پرسپولیس و سرمربی این تیم برگزار شد. محمدجمشیدی در خصوص این نشست اظهار در گفتگو با سایت باشگاه پرسپولیس اظهار داشت: با توجه به تغییرات مدیریتی برگزاری چنین نشستی بسیار مهم بود و می تواند بسیار تاثیرگذار و گره گشا باشد.

وی در همین خصوص افزود: دایی در این جلسه تاکید فراوانی داشت که بازیکنان پرسپولیس از نظر فنی بازیکنان توانمندی بوده و بارها روی غیرت و تعصب شاگردانش تاکید کرده و عنوان کرده است که بازیکنان پرسپولیس در شرایط کنونی کسب نتایج مطلوب و سربلندی هواداران را در اولویت قرار داده اما طبیعی است که باید مشکلات و دغدغه ها برطرف شود تا آنها با آرامش و تمرکز بیشتری کار خود را انجام دهند.



جمشیدی در ادامه گفت: در این جلسه پروین قول هایی درباره رفع مشکلات مالی و برخی مسائل مرتبط با این موضوع را داده و تاکید داشت که هرچه سریع تر با تلاش شبانه روزی این دغدغه ها را برطرف خواهد کرد. بنده معتقدم در این مسیر نباید پروین را تنها بگذاریم بلکه اعضای هیئت مدیره و کادر مدیریتی باشگاه باید به پروین کمک کنند تا این مشکلات مرتفع شود.

وی تاکید کرد: می خواهم بگویم بازیکنانی که در زمین می دوند و تلاش می کنند این اطمینان را خواهند یافت که کادر مدیریتی و پشت میزنشین های باشگاه تمام توان خود را به کار خواهند بست تا مشکلات را حل کنند. به اعتقاد من این جلسه بسیار اثرگذار و مفید خواهد بود و امیدوارم هواداران با درک شرایط حمایت همه جانبه ای از تیم و بازیکنان داشته باشند و کمک کنند تا پرسپولیس از فرصت های باقی مانده نهایت استفاده را ببرد.