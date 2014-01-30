بازی با سپاهان حکم فینال را دارد/ پرسپولیس را به حاشیه بردند

به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی در نشست برخی دیدار تیم‌های پرسپولیس و سپاهان که روز پنجشنبه برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در چند هفته اخیر نتایج بدی گرفتیم و فردا آخرین فرصت ما خواهد بود تا خودمان را نشان دهیم و به کورس قهرمانی باز گردیم. فردا فینال بزرگی است که ما باید در آن برنده شویم.

وی افزود: در چند بازی اخیر نتوانستیم نتیجه بگیریم اما با برد مقابل سپاهان که تیم بزرگی است می‌توانیم دوباره به قهرمانی امیدوار شویم. سپاهان تیم خوبی است اما شکست ناپذیر نیست و من مطمئنم که اگر بچه‎های ما خودشان باشند و مسائل حاشیه ای را کنار بگذارند از نظر فنی می‎توانیم برنده از زمین خارج شویم.

دایی در خصوص غیبت چهار بازیکن کلیدی پرسپولیس در این بازی اظهار داشت: ما مشکلات زیادی داریم. محمد نوری و پیام صادقیان به علت محرومیت قادر به همراهی پرسپولیس مقابل سپاهان نیستند و مهرداد کفشگری و امید عالیشاه هم مصدوم هستند اما بقیه نفرات تیم آماده اند تا یک بازی خوب در برابر سپاهان انجام دهند و همه تلاش خود را می کنند تا تیم موفق شود. ما برای این بازی به حمایت هواداران خود نیاز داریم.

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سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در این خصوص گفت: بعضی‎ها با برنامه‎ریزی شرایطی به وجود آوردند که بازیکن تیم ما وارد حاشیه شود. بعضی از سایت‎های خبری و حتی تلویزیون به این مسائل حاشیه‎ای دامن زدند تا جوانی که اول راهش است و پتانسیل بالایی دارد و می تواند خودش را نشان دهد، به این گرفتاری دچار شود. با این حال پیام به شرایط ایده آل باز می گردد و احتیاج به کمک بزرگ‎ترها دارد. باید بگویم متاسفانه این همه در خصوص این بازیکن مسائل حاشیه ای مطرح شد اما آخرش به کجا رسید؟ هیچکس هم نیست که پاسخگو باشد. با عرض تاسف باید بگویم که ما یک سری مسائل را وارد فوتبال می‎کنیم که دور از جوانمردی است و از این طریق به تیم لطمه می‎خورد.

دایی در پایان در خصوص جدایی سید جلال و اینکه عنوان می شود انتقال بازیکنان ایرانی به لیگ قطر مشکوک است، گفت: مگر قطر با ما همگروه است که بخواهیم از این انتقال‎ها به عنوان مساله مشکوک یاد کنیم؟ قطری‎ها دست گذاشته اند روی بهترین بازیکنان تیم ایران که کیفیت لیگشان را بالا ببرند اما متاسفانه ما چنین دیدگاهی نداریم. من مخالفتم را با جدایی سید جلال اعلام کرده ام و با خود او هم صحبت کرده ام. او انشاء الله جایی نمی‎رود و به تیم ما کمک می‎کند چرا که بزرگ تیم است و از جمله بهترین‎های پرسپولیس.