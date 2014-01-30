بازی با سپاهان حکم فینال را دارد/ پرسپولیس را به حاشیه بردند

به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی در نشست برخی دیدار تیمهای پرسپولیس و سپاهان که روز پنجشنبه برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در چند هفته اخیر نتایج بدی گرفتیم و فردا آخرین فرصت ما خواهد بود تا خودمان را نشان دهیم و به کورس قهرمانی باز گردیم. فردا فینال بزرگی است که ما باید در آن برنده شویم.
وی افزود: در چند بازی اخیر نتوانستیم نتیجه بگیریم اما با برد مقابل سپاهان که تیم بزرگی است میتوانیم دوباره به قهرمانی امیدوار شویم. سپاهان تیم خوبی است اما شکست ناپذیر نیست و من مطمئنم که اگر بچههای ما خودشان باشند و مسائل حاشیه ای را کنار بگذارند از نظر فنی میتوانیم برنده از زمین خارج شویم.
دایی در خصوص غیبت چهار بازیکن کلیدی پرسپولیس در این بازی اظهار داشت: ما مشکلات زیادی داریم. محمد نوری و پیام صادقیان به علت محرومیت قادر به همراهی پرسپولیس مقابل سپاهان نیستند و مهرداد کفشگری و امید عالیشاه هم مصدوم هستند اما بقیه نفرات تیم آماده اند تا یک بازی خوب در برابر سپاهان انجام دهند و همه تلاش خود را می کنند تا تیم موفق شود. ما برای این بازی به حمایت هواداران خود نیاز داریم.
پیام صادقیان با مشکلاتی که ایجاد کرده از اوج فاصله گرفته است، راهکار دایی برای بازگشت این بازیکن به شرایط مطلوب چیست؟
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در این خصوص گفت: بعضیها با برنامهریزی شرایطی به وجود آوردند که بازیکن تیم ما وارد حاشیه شود. بعضی از سایتهای خبری و حتی تلویزیون به این مسائل حاشیهای دامن زدند تا جوانی که اول راهش است و پتانسیل بالایی دارد و می تواند خودش را نشان دهد، به این گرفتاری دچار شود. با این حال پیام به شرایط ایده آل باز می گردد و احتیاج به کمک بزرگترها دارد. باید بگویم متاسفانه این همه در خصوص این بازیکن مسائل حاشیه ای مطرح شد اما آخرش به کجا رسید؟ هیچکس هم نیست که پاسخگو باشد. با عرض تاسف باید بگویم که ما یک سری مسائل را وارد فوتبال میکنیم که دور از جوانمردی است و از این طریق به تیم لطمه میخورد.
دایی در پایان در خصوص جدایی سید جلال و اینکه عنوان می شود انتقال بازیکنان ایرانی به لیگ قطر مشکوک است، گفت: مگر قطر با ما همگروه است که بخواهیم از این انتقالها به عنوان مساله مشکوک یاد کنیم؟ قطریها دست گذاشته اند روی بهترین بازیکنان تیم ایران که کیفیت لیگشان را بالا ببرند اما متاسفانه ما چنین دیدگاهی نداریم. من مخالفتم را با جدایی سید جلال اعلام کرده ام و با خود او هم صحبت کرده ام. او انشاء الله جایی نمیرود و به تیم ما کمک میکند چرا که بزرگ تیم است و از جمله بهترینهای پرسپولیس.
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