سامانه نظارت الكترونيكي ديوان محاسبات راه اندازي مي شود/ بدهي مالياتی 10 هزار ميليارد توماني فرآورده هاي نفتي

به گزارش خبرنگار مهر، امين حسين رحيمي چهارشنبه شب در جلسه شوراي اداري استان هرمزگان با بيان اينكه ما اقدامات نظارتي ديوان محاسبات را آسيب شناسي كرديم، اظهار داشت: يكي از مشكلات ما بودجه ريزي غلط است كه كه لازم است براي انجام حسابرسي عملياتي، بودجه ريزي نيز عملياتي شود.

وي ادامه داد: براساس قانون برنامه پنجم توسعه بايد تا سال سوم اجراي اين برنامه يعني امسال تمامي دستگاه هاي اجرايي بودجه ريزي عملياتي انجام دهند كه هنوز اين امر محقق نشده است.

رئيس كل ديوان محاسبات كشور با تاكيد بر لزوم اصلاح رويه ها، تصريح كرد: مهمترين اولويت كاري ما پيشگيري از وقوع انواع تخلفات است كه در اين راستا ارائه آموزش هاي لازم به مديران و همچنين مسئولان مالي و اداري دستگاه ها يكي از برنامه هاي ما محسوب مي شود.

رحيمي افزود: همچنين سامانه نظارت الكترونيكي ديوان محاسبات نيز به زودي راه اندازي مي شود كه چهار هزار نقطه كشور به اين سامانه متصل مي شوند و اين سيستم موجب شفاف سازي و اطلاع يافتن به موقع از تخلفات مي شود.

وي خاطرنشان كرد: كنترل هاي داخلي در دستگاه هاي اجرايي نيز در پيشگيري از وقوع تخلف بسيار مهم است و ما در نظر داريم تا كميته هاي پيشگيري از وقوع تخلفات را در استان ها تشكيل دهيم.

رئيس كل ديوان محاسبات كشور از عدم پرداخت مبلغ ماليات بر ارزش افزوده فروش فرآورده هاي نفتي خبر داد و بيان داشت: اين مبلغ از سال 90 تا كنون رقمي بالغ بر 10 هزار ميليارد تومان بوده كه پرداخت نشده و با پيگيري هايي كه ما انجام داده ايم تاكنون 750 ميليارد تومان آن به خزانه واريز شده و در تلاش هستيم تا مابقي آن نيز به زودي پرداخت شود.