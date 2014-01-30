محاکمه 20 نفر از کارکنان شبکه الجزیره در مصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اشتاندارد، دادستانی کل مصر از محاکمه 20 خبرنگار و کارمند دفتر شبکه تلویزیونی الجزیره قطر به اتهام دست داشتن در اقدامات تروریستی خبر داد.

این در حالی است که از هشت نفر از متهمان از جمله "پیتر گرست" گزارشگر پیشین شبکه بی بی سی بازجویی انجام شده و مابقی آنها در خارج از کشور به سر می برند.

طبق کیفرخواست ارائه شده از سوی دستگاه قضایی مصر وابستگان به دفتر شبکه الجزیره در مصر از اعضای اخوان المسلمین بوده و کوشیده اند با برنامه های تولیدی خود چهره مصر را در خارج از این کشور مخدوش جلوه دهند.

گفتنی است تحلیلگران نقش شبکه های تلویزیونی منطقه از جمله الجزیره و العربیه را در بحران های داخلی مصر پس از سقوط دیکتاتور پیشین این کشور مهم ارزیابی می کنند.