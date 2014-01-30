روحانی استعفای نجفی را پذیرفت/ نجفی دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی شد 

به گزارش خبرگزاری مهر، متن حکم حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهور بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن‌الرحیم

جناب آقای دکتر محمدعلی نجفی



توفیق همکاری با اندیشمندی پرتلاش چون جناب‌عالی برای دولت تدبیر و امید فرصتی ارزشمند بود. بسیار علاقمند بودم که این همکاری همچنان ادامه داشته باشد و لذا علیرغم تقاضاهای مکرر شما در هفته‌های گذشته، بر ادامه همکاری پای فشردم ولی در برابر اصرار جناب‌عالی و به دلیل حفظ سلامت جسمی شما، با درخواست استعفایتان موافقت می‌شود.



بدینوسیله ضمن آرزوی سلامتی، مراتب تقدیر خویش را از زحمات و تلاش‌های بی‌دریغ و ارزنده جناب‌عالی در طول دوره مسئولیت معاونت رییس‌جمهور و ریاست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ابراز می‌نمایم.



امید است همچون گذشته با اتکاء به ایمان، دانش و تجربیات ارزشمندتان منشاء خدمات موثری بوده و همواره از الطاف الهی بهره‌مند و در جهت اعتلای آرمان‌های انقلاب اسلامی و اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران موفق و موید باشید.

بدینوسیله جناب‌عالی را به عنوان مشاور رییس‌جمهور و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی منصوب می‌نمایم تا همچنان در کنار دولت تدبیر و امید منشاء خدمات ارزشمندی باشید.