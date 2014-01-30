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۱۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۴۸

روحانی استعفای نجفی را پذیرفت/ نجفی دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی شد 

روحانی استعفای نجفی را پذیرفت/ نجفی دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی شد 

حسن روحانی ضمن موافقت با استعفای محمدعلی نجفی از معاونت رئیس جمهور و ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری وی را به سمت مشاور رییس جمهور و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن حکم حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهور بدین شرح است:
 
بسم‌الله الرحمن‌الرحیم
جناب آقای دکتر محمدعلی نجفی
 
توفیق همکاری با اندیشمندی پرتلاش چون جناب‌عالی برای دولت تدبیر و امید فرصتی ارزشمند بود. بسیار علاقمند بودم که این همکاری همچنان ادامه داشته باشد و لذا علیرغم تقاضاهای مکرر شما در هفته‌های گذشته، بر ادامه همکاری پای فشردم ولی در برابر اصرار جناب‌عالی و به دلیل حفظ سلامت جسمی شما، با درخواست استعفایتان موافقت می‌شود.
 
بدینوسیله ضمن آرزوی سلامتی، مراتب تقدیر خویش را از زحمات و تلاش‌های بی‌دریغ و ارزنده جناب‌عالی در طول دوره مسئولیت معاونت رییس‌جمهور و ریاست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ابراز می‌نمایم.
 
امید است همچون گذشته با اتکاء به ایمان، دانش و تجربیات ارزشمندتان منشاء خدمات موثری بوده و همواره از الطاف الهی بهره‌مند و در جهت اعتلای آرمان‌های انقلاب اسلامی و اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران موفق و موید باشید.
بدینوسیله جناب‌عالی را به عنوان مشاور رییس‌جمهور و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی منصوب می‌نمایم تا همچنان در کنار دولت تدبیر و امید منشاء خدمات ارزشمندی باشید.
کد مطلب 2225060

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