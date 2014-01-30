«آوای باران» به روایت دو بازیگر نقش باران/ از رنج کودکان کار گریه کردیم

به گزارش خبرنگار مهر، بازیگران سریال «آوای باران» از جمله آزاده زارعی، ناهید محمودی، مبینا آتشی، الهام چرخنده و آرزو افشار صبح امروز پنجشنبه دهم بهمن ماه مهمان سیدعلی ضیاء در برنامه صبحگاهی «ویتامین3» بودند.
زارعی بازیگر نقش باران در این سریال در سخنانی گفت: ما هزاران بار از کنار کودکان کار رد شدهایم، شاید به آنها لبخند زدهایم و شاید هم بی توجه رد شدهایم. اما نگارش نقش باران آنقدر قوی بود که به من کمک کرد آرام آرام به نقش برسم. راهنماییهای حسین سهیلیزاده هم که همیشه کارساز بود.
خودم را جای باران میگذاشتم گریهام میگرفت
وی افزود: متاسفانه شرایط این طفل معصومها خیلی دردناک است و ما نمیتوانیم جای آنها باشیم. گاهی که با خودم فکر میکردم من باران واقعی هستم و با این فکر حتی در تمرینها هم اشکم سرازیر میشد و نمیتوانستم بازی کنم.
این بازیگر که همراه با بازیگر نقش کودکی شخصیت باران در شبکه سه حضور داشت، در این باره گفت: هر کسی که ما را میبیند شباهت ما دو تا را تایید میکند. از چشم و ابرو گرفته تا بینیمان شبیه به هم است.
زارعی با تشکر از سهیلیزاده به خاطر میدان دادن به جوانها، یادآور شد: او در سریالهای قبلیاش هم توجه به جوانان را نشان داده بود. محمد هاشمی اصل هم که تهیهکننده آرامی است و با یک تیم تهیه و تولید قوی، ما همواره آرامش داشتیم.
حتی با بچهها هم قرارداد بستند
ضیاء در ادامه اشاره کرد 7 ماه است حقوق نگرفته و زارعی نیز در پاسخ به اینکه آیا دستمزدش را دریافت کرده یا خیر؟ توضیح داد: تهیه کننده ما فرق دارد! در این سریال با همه حتی کودکانی که در خانه شکیب بازی داشتند قرارداد بستند و همه پولشان را دریافت کردند.
ناهید محمودی بازیگر نقش گلپری نیز در این برنامه به دردناک بودن دیالوگها اشاره کرد. آرزو افشار بازیگر نقش آفرین نیز با بیان اینکه با محمودی دوست است و با هم زیاد بیرون میروند تأکید کرد گرچه مردم او را با نقش آفرین میشناسند اما محمودی آنقدر متفاوت شده که مردم هم او را به جا نمیآورند.
مبینا آتشی بازیگر نقش کودکی شخصیت باران نیز که فیلم سینمایی «عملیات مهدکودک» اخیرا با بازی او در اکران سینماها بود، در سخنانی گفت: من هم تست دادم و آقای سهیلی زاده از من خوشش آمد و انتخابم کرد.
وی با بیان اینکه 9 سال دارد، درباره وضعیت درسیاش در زمان حضور در این سریال توضیح داد: زمان ضبط سریال مدرسه نمیرفتم اما سر کار درس میخواندم.
بازیگری را دوست دارم اما میخواهم فیلم طنز بسازم
این بازیگر کودک درباره آینده مورد دلخواهش گفت: دوست دارم بازیگری را ادامه بدهم اما بیشتر دوست دارم وقتی بزرگ شدم کارگردان شوم و علاقه دارم فیلم طنز بسازم.
آتشی همچنین درباره حرف مجری که به شوخی میگفت پدر و مادر او پولهایش را برای خودشان برمیدارند، تصریح کرد: مامان و بابا پولهایم را در حساب خودم میریزند.
محمودی هم گفت: این کار را میکنند تا وقتی او بزرگ شد با پولش فیلم بسازد.
شب گذشته آخرین قسمت از سریال «آوای باران» به کارگردانی حسین سهیلیزاده از شبکه سه سیما روی آنتن رفت.
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