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۱۲ بهمن ۱۳۹۲، ۱:۵۷

در ساعات پایانی مهلت نقل و انتقالات رخ داد؛

برباتوف از فولام به موناکو رفت/ میتروگلو و هولتبی یاران جدید دژاگه

برباتوف از فولام به موناکو رفت/ میتروگلو و هولتبی یاران جدید دژاگه

دیمیتار برباتوف مهاجم بلغاری فولام به تیم فوتبال موناکو در لیگ دسته اول فرانسه پیوست، این در حالی بود که لوئیز هولتبی و کنستانتینوس میتروگلو به این تیم لندنی پیوستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیمیتار برباتوف 33 ساله که پیش از این اعلام کرده بود از شرایط خود در فولام راضی نیست در انتقالی غیر منتظره به تیم فوتبال موناکو در لیگ دسته اول فرانسه پیوست.

ابهام در مورد این انتقال این است که موناکو می گوید برباتوف را به صورتی قرضی جذب کرده اما فولام معتقد است این بازیکن را به باشگاه فرانسوی فروخته است.

در دیگر انتقال عجیب باشگاه فولام فیلیپ سندروس مدافع سوئیسی این تیم به باشگاه والنسیا در لالیگا اسپانیا پیوست.

اما با جدا شدن این دو بازیکن، دو مهره جدید به جمع هم تیمی های اشکان دژاگه اضافه شدند. لوئیس هولتبی که در این فصل 22 بازی برای تاتنهام انجام داده بود تا پایان فصل به صورت قرضی به فولام پیوست.

کنستانتینوس میتروگلو بازیکن 25 ساله المپیاکوس هم با قراردادی 4 ساله به فولام پیوست. میتروگلو از وستهام هم پیشنهاد داشت اما بازی در فولام را ترجیح داد.

کد مطلب 2225689

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