برباتوف از فولام به موناکو رفت/ میتروگلو و هولتبی یاران جدید دژاگه

به گزارش خبرگزاری مهر، دیمیتار برباتوف 33 ساله که پیش از این اعلام کرده بود از شرایط خود در فولام راضی نیست در انتقالی غیر منتظره به تیم فوتبال موناکو در لیگ دسته اول فرانسه پیوست.

ابهام در مورد این انتقال این است که موناکو می گوید برباتوف را به صورتی قرضی جذب کرده اما فولام معتقد است این بازیکن را به باشگاه فرانسوی فروخته است.

در دیگر انتقال عجیب باشگاه فولام فیلیپ سندروس مدافع سوئیسی این تیم به باشگاه والنسیا در لالیگا اسپانیا پیوست.

اما با جدا شدن این دو بازیکن، دو مهره جدید به جمع هم تیمی های اشکان دژاگه اضافه شدند. لوئیس هولتبی که در این فصل 22 بازی برای تاتنهام انجام داده بود تا پایان فصل به صورت قرضی به فولام پیوست.

کنستانتینوس میتروگلو بازیکن 25 ساله المپیاکوس هم با قراردادی 4 ساله به فولام پیوست. میتروگلو از وستهام هم پیشنهاد داشت اما بازی در فولام را ترجیح داد.