ابراز تمایل سرمایه گذاران اروپایی برای سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی/ لزوم معرفی ظرفیتهای سرمایه گذاری منطقه

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مسرور ظهر شنبه در جلسه سرمایه گذاری منطقه افزود: ثبت شرکت با مالکیت صد درصد خارجی، آزادی ورود و خروج سرمایه، معافیت 20 ساله از مالیات از جمله مهمترین مزایای قانونی سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی است.



وی همچنین برجایگاه استراتژيک ترانزیتی منطقه متبوع خود در کریدور شمال جنوب (نوستراک) تصریح کرد و اظهارداشت: نزدیکی منطقه آزاد انزلی به مراکز صنعتی و پایتخت ایران، مجاورت باکشورهای حاشیه دریای خزر و قفقاز، قرارگرفتن در استان به عنوان قطب گردشگری و کشاورزی کشور بخشی از ظرفیت های متمایز این منطقه نسبت به سایر مناطق آزاد کشور است که منجر به سودآوری بیشتر سرمایه گذاران خارجی در این منطقه می شود.



مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی بابیان اینکه تاکنون هزینه های اجرای موج شکن های بندر کاسپین، از سوی این سازمان تامین شده، از گروه سرمایه گذاری اروپایی برای سرمایه گذاری در این منطقه دعوت کرد و گفت: سرمایه گذاری در ساخت بندر کاسپین به عنوان بزرگترین بندرایران در دریای خزر و مشارکت در طرح های گردشگری چون هتل و مجتمع های گردشگری بهمراه اسکله مارینا از جمله فرصتهای سرمایه گذاری منطقه آزاد انزلی برای حضور طرف خارجی است.

ایجاد کریدور ترانزیتی جدید چین، بندراکتائو قزاقستان و منطقه آزاد انزلی

وی در خصوص ارائه پیشنهاد ایجاد کریدور جدید ترانزیتی میان ایران و چین از طریق خط ریلی چین به بندر اکتائو قزاقستان و بندر انزلی اظهار داشت: با ایجاد این مسیر ترانزیتی علاوه برکاهش زمان حمل و نقل کالا میان دو کشور نسبت به دیگر مسیرهای موجود، هزینه های مرتبط نیز برای تجار و بازرگانان کاسته می شود.

مسرور هدف از ساخت مسیر ریلی قزوین - رشت - انزلی و اتصال گیلان به شبکه ریلی کشور را احیای کریدور شمال جنوب، گسترش توانمندیهای ترانزیتی و کاهش هزینه های حمل و نقل کالا از این طریق اعلام کرد و افزود: بندر درحال احداث کاسپین به عنوان بزرگترین بندر ایران در دریای خزر می تواند نقش بندر شهید رجایی ایران در خلیج فارس را در مبادلات بین المللی ایران با کشورهای حاشیه دریای خزر، قفقاز و شرق اروپا ایفا کند.

وی از سرمایه گذاران چینی برای مشارکت در ساخت بخش های مختلف بندرکاسپین دعوت کرد و اذعان داشت: وجود مزایا و معافیت های قانونی متعدد، بخصوص در زمینه های مالیاتی،عوارض گمرکی و امکان ثبت شرکت بامالکیت صد درصد خارجی قابلیت و فرصت کم نظیری برای سرمایه گذاری شرکتهای چینی در منطقه آزاد انزلی است.

مدیر عامل منطقه آزاد انزلی اجرای قانون کالای همراه مسافر را موجب رونق تجارت در این منطقه اعلام کرد و گفت: این منطقه قابلیت تبدیل شدن به نقطه پایلوت سرمایه گذاری چین در شمال ایران و کشورهای اطراف را دارد و حضور سرمایه گذاران متعدد چینی در این منطقه موید این ظرفیت متمایز است.

وی اظهار داشت: وجود مزایای قانونی متعدد که تسهیل و تضمین کننده فعالیت سرمایه گذاران خارجی است، جایگاه استراتژیک در کریدور شمال جنوب و نزدیکی به بازارهای مصرف داخلی و بین المللی از جمله مزایای منطقه آزاد انزلی نسبت به سایر مناطق آزاد ایران است.

مسرور افزود: منطقه آزاد انزلی یکی از بهترین نقاط برای سرمایه گذاری است و امیدوارم با گسترش همکاری ها، این منطقه در آینده روابط اقتصادی رو به گسترش دو کشور ایران - چین نقش مهمی داشته باشد.

وی اذعان داشت: با احیای جاده ابریشم مسیر تجاری آسیا به اروپا کوتاهتر و ارزان تر شده و زمینه گسترش روابط فرهنگی اجتماعی دو کشور نیز فرآهم می آید چراکه نقش ایران در این مسیر ترانزیتی بسیار حائز اهمیت است.

خلق مزيت جديد براي صادركنندگان در منطقه آزاد انزلي

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با بیان اینکه برای تجار و بازرگانان مزیتهای جدیدی ایجاد می کنیم، اظهار داشت: برای صادرکنندگان از طریق منطقه آزاد انزلی معافيت ها و تخفيفات ويژه صادراتي بر اساس ظرفيت قانوني مناطق آزاد در نظر مي گيريم.

وی با اشاره به ظرفیت های تجاری ایران با کشورهای حاشیه دریای خزر و قفقاز، این مبادلات را رو به افزایش اعلام کرد و افزود: وجود مزایا و معافیت های قانونی، نزدیکی جغرافیایی به کشورهای فوق، دارا بودن توانمندیهای فراوان در عرصه های ترانزیت هوایی با فرودگاه بین المللی سردار جنگل، ترانزیت دریایی با بندرانزلی و بندر درحال ایجاد کاسپین بهمراه مسیر ریلی درحال ایجاد قزوین رشت انزلی، از جمله مزایای انتخاب منطقه آزاد انزلی به عنوان نقطه پایلوت تجارت با کشورهای حاشیه دریای خزر و قفقاز از سوی تجار و بازرگانان است.

مسرور رویکرد منطقه آزاد انزلی را خلق مزيت جديد و تقویت ظرفیت های صادراتی این منطقه اعلام و خواستار همکاری کنفدراسیون صادرکنندگان کشور برای خلق اين مزیتهای با توجه به مزایای قانونی و موقعیت استراتژیک منطقه متبوع خود شد.

وی استفاده از ظرفيت بخش خصوصي در حوزه صادرات را از جمله الزامات توسعه این حوزه اعلام و گفت: تولیدات داخلی نیز باید با توجه به نیازهای بازارهای منطقه ای و بین المللی انجام شود تا صادرکنندگان و تجار ما به موفقیت بیشتری نائل شوند.

وی افزود: به منظور بهره گیری از تمامی ظرفیتهای صادراتی منطقه آزاد انزلی کارگروه مشترکی تشکیل شود.

سید رضا نوراني رئیس هيئت مديره کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه 33 تشکل عضو این کنفدراسیون 80 درصد از صادرات غیرنفتی کشور را برعهده دارند، گفت: صادرات نیازمند بسترهایی است و با توجه به مزایا و معافتهای قانونی متعدد، مناطق آزاد بسترهای مناسب تقویت و توسعه صادرات کشور هستند.

حمزه ن‍‍ژاد عضو هيئت مديره صادركنندگان مواد معدني ايران با بیان اینکه پیشنهاد کریدورجدید تجاری میان ایران و چین از سوی مدیرعامل این سازمان، که بنابراین پیشنهاد از چین آغاز و با گذر از بندر اکتائو قزاقستان به منطقه آزاد انزلی ختم می شود با مهیا شدن امکانات بسیار مناسب است افزود: انتظارمان از مناطق آزاد و بخصوص منطقه آزاد انزلی این است که رویکرد خود را در جهت حمایت از توسعه صادرات داخلی قرار دهند.

مظفر عليخاني دبير كنفدراسيون صادرات ايران فلسفه تأسیس مناطق آزاد را ایجاد زیرساختهای لازم برای گسترش صادرات اعلام کرد و گفت: مشکل اصلی ما وجود تفسیرهای انقباضي و تنگ نظرانه نسبت به مزایای قانونی مناطق آزاد است که امیدواریم با بررسي دلايل عدم توفيق در رشد صادرات و برگزاری چنین جلساتی شاهدروان سازي فرآيندها و گسترش همکاریهای دو جانبه باشد.

علیرضا شعبان نژاد رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان نیز با بیان اینکه تجاری کردن صنعت کشاورزی می تواند به افزایش نقش آن در صادرات کشور منجر شود، افزود: دارا بودن تنوع محصولات کشاورزی، کیفیت بالای محصولات تولیدی و وجود نیاز بازارهای مصرف کشورهای منطقه ازجمله مزایای سرمایه گذاری در حوزه کشاورزی و دامی گیلان به منظور سودآوری بیشتر در زمینه صادرات است.

وی برگزاری نشست با اعضای کنفدراسیون صادرات ایران را از سوی مدیرعامل منطقه آزاد انزلی فرصتی بی نظیر برای توسعه همکاریها در زمینه افزایش صادرات ارزیابی و اضافه نمود: آمادگی خود را برای تولید محصولات بر مبنای سفارش بازار مصرف اعلام می کنیم.

راه اندازی سامانه رهگیری مکاتبات سازمان منطقه آزاد انزلی

مدیر عامل منطقه آزاد انزلی از راه اندازی سامانه رهگیری مکاتبات در این منطقه خبر داد و افزود: سرمایه گذاران و ارباب رجوع برای رهگیری مکاتبات خود می توانند در هنگام تحویل مکاتبات و مستندات به دبیرخانه مرکزی سازمان کد رهگیری و رمز اینترنتی را از کاربر دبیرخانه دریافت و با ورود به پرتال سازمان و سامانه رهگیری مکاتبات از وضعیت گردش مدرک خویش اطلاع یابند.

مسرور افزود: بهبود و تسريع در فرایندهای ارائه خدمات، پاسخگویی و شفافيت بیشتر در گردش اطلاعات، صرفه جويى در زمان، حمل و نقل، ساعات كار، هزينه هاى خدمات و منابع انرژى، امكان ارائه خدمات در هر مكان و هر زمان، افزايش كارآيى، تسهيل اخذ اطلاعات و خدمات از سوى شهروندان از جمله مزایای اجرای خدمات دولت الکترونیک از سوی سازمان منطقه آزاد انزلی است.

وی اظهارداشت: سامانه رهگیری مکاتبات در راستای تکمیل ارائه خدمات الکترونیک از سوی سازمان منطقه آزاد انزلی به سرمایه گذاران و ارباب رجوع در پرتال سازمان به آدرس اینترنتی www.anzalifz.ir قابل دسترسی است.

به گزارش مهر، پرتال اطلاع رسانی، پرتال تسهیلات گمرکی، سامانه ثبت و پیگیری شکایات، سامانه ارتباط مستقیم با مدیرعامل سازمان، اجرای فاز نخست طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات به همراه برقراری ارتباط الکترونیک مکاتبات میان این سازمان با استانداری و گمرکات استان از جمله خدماتی است که تاکنون به منظور اجرای دولت الکترونیک از سوی سازمان منطقه آزاد انزلی ارائه شده است.