توافق منطقه آزاد انزلی و وزارت راه برای توسعه فرودگاه رشت

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی طاعتی مقدم رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی دیدار و در خصوص محورهای توسعه همکاریهای دو طرف به تبادل نظر پرداخت.
بر این اساس، توسعه زیرساختهای فرودگاهی در فرودگاه سردار جنگل رشت از محل مولدسازی داراییهای وزارتخانه به همراه بهرهگیری حداکثری از توانمندیهای حمل و نقل ترکیبی و چندوجهی و همچنین تسهیل در بلندمرتبهسازی در منطقه آزاد انزلی، مهمترین محورهای توافق مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با وزیر راه و شهرسازی بود.
گسترش مناسبات ترانزیتی میان کشورهای شمالی-جنوبی و شرقی-غربی کشورمان از جمله مهمترین راهبردهای دیپلماسی ترانزیتی وزارت راه و شهرسازی معرفی شده است. با توجه به مزایا و معافیتهای قانونی مناطق آزاد، امکان همافزایی میاننهادی جهت بهرهبرداری از ظرفیتهای موجود به عنوان مزیت رقابتی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد.
گفتنی است در این جلسه، وزیر راه و شهرسازی ضمن قدردانی از اقدامات توسعهای منطقه آزاد انزلی، دستوراتی به منظور تسریع در طرحهای زیرساختی حوزه حمل و نقلی صادر کرد.
نظر شما