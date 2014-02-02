خبری از حضور «چارتار» در جشنواره فجر نیست/ مهناز افشار در تیزر آلبوم «باران تویی»

مهدی سوفالی مدیر تولید گروه موسیقی «چارتار» در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: هنوز هیچ پیشنهاد و یا خبری برای برگزاری کنسرت در چارچوب بیست و نهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر به دست ما نرسیده است و ما از همین جا هرگونه خبری که مبنای آن حضور ما در این دوره از جشنواره است، تکذیب می‌کنیم زیرا همانطور که گفتم تاکنون هیچ دعوتنامه رسمی از مرکز موسیقی وزارت ارشاد و یا دبیرخانه جشنواره موسیقی فجر به دست ما نرسیده است.

وی با اشاره به فعالیت‌های دیگر گروه «چارتار» خاطرنشان کرد: طی این روزها به شدت مشغول آماده سازی مراحل نهایی آلبوم «باران تویی» هستم که به زودی در بازار موسیقی منتشر خواهد شد. البته سه شنبه 15 بهمن ماه تیزر رسمی اولین آلبوم گروه ما با بازی مهناز افشار منتشر خواهد شد. این بازیگر در آلبوم گروه هم به دکلمه برخی از اشعار آلبوم و هم به عنوان بازیگر در کنار اعضای گروه در این تیزر حضور خواهد داشت.

گروه موسیقی «چارتار» فعالیت خود را از 2 سال پیش با انتشار تک‌آهنگ‌هایی در فضای مجازی آغاز کرد. اشعار و ترانه‌ها و همچنین لحن و صدای خواننده که برگرفته و استوار بر ادبیات و موسیقی کلاسیک ایرانی است از یک سو و همچنین ملودی‌های پویا و تنظیم‌های مدرن از سوی دیگر، فضای متفاوتی را در موسیقی این گروه به وجود آورده که مخاطبان زیادی را نیز علاقه‌مند خود کرده است.



تازه ترین آلبوم این گروه موسیقایی با عنوان «باران تویی» به تهیه کنندگی سید محمد حسین مقدس تفرشی وارد بازار موسیقی خواهد شد.



آرش فتحی آهنگساز، احسان حائری ترانه‌سرا، آیین احمدی‌فر تنظیم‌کننده و آرمان گرشاسبی به عنوان خواننده، گروه چارتار را تشکیل می‌دهند. همچنین سپهر گرشاسبی با عنوان مدیراجرایی و مهدی سوفالی به عنوان مدیر‌تولید این آلبوم گروه چارتار را همراهی خواهند کرد.

این گروه 11 بهمن‌ماه در افتتاحیه سی و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر هم به اجرای برنامه زنده پرداختند.



