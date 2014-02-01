به گزارش خبرنگار مهر، این کارگردان دفاع مقدسی که امسال با فیلم «چ» در سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر حضور دارد در سانس 19 امروز شنبه 12 بهمنماه و در نخستین روز جشنواره به تماشای فیلم بهرام توکلی نشست و بعد از پایان فیلم به سرعت برج میلاد را ترک کرد.
وی در حالی امروز به برج میلاد آمد که دیشب 11 بهمنماه در افتتاحیه سی و دومین جشنواره فیلم فجر حاضر نشده بود.
فیلم «چ» آخرین ساخته حاتمیکیا درباره دو روز از زندگی شهید چمران است که امسال در بخش سودای سیمرغ جشنواره به نمایش درمیآید و یکی از شانسهای دریافت سیمرغ در بخشهای مختلف است.
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