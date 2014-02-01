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۱۲ بهمن ۱۳۹۲، ۲۰:۳۹

حاتمی‌کیا به تماشای «بیگانه» نشست

حاتمی‌کیا به تماشای «بیگانه» نشست

ابراهیم حاتمی‌کیا برای تماشای فیلم «بیگانه» به کارگردانی بهرام توکلی در برج میلاد حاضر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این کارگردان دفاع مقدسی که امسال با فیلم «چ» در سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر حضور دارد در سانس 19 امروز شنبه 12 بهمن‌ماه و در نخستین روز جشنواره به تماشای فیلم بهرام توکلی نشست و بعد از پایان فیلم به سرعت برج میلاد را ترک کرد.

وی در حالی امروز به برج میلاد آمد که دیشب 11 بهمن‌ماه در افتتاحیه سی و دومین جشنواره فیلم فجر حاضر نشده بود.

فیلم «چ» آخرین ساخته حاتمی‌کیا درباره دو روز از زندگی شهید چمران است که امسال در بخش سودای سیمرغ جشنواره به نمایش درمی‌آید و یکی از شانس‌های دریافت سیمرغ در بخش‌های مختلف است.

کد مطلب 2226568

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