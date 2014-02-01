به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رضا داد دبیر سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر در گفتگو با بخش خبری ساعت 19 شبکه چهار درباره شیوه گرفتن آرا مردمی گفت: در این دوره از جشنواره فیلم فجر شیوه اخذ آرا مردمی برای اهدا سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه مردم تغییر کرده است. مخاطبان برای دادن رای در این دوره 5 گزینه در اختیار دارند که این شیوه از نظر متخصصان دقت نظر بالاتری دارد و سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه مردمی نیز طبق روال هر سال در مراسم اختتامیه اهدا خواهد شد.

دبیر جشنواره با اشاره به داوران جشنواره عنوان کرد: معتقدم به جای به کار بردن سلیقه در داوری باید از واژه تشخیص استفاده کنیم داوران این دوره برآیند همه دیدگاه های جامعه سینمایی کشور و به عدل، انصاف و قدرت تشخیص شهره هستند.

وی درباره سختی های داوری در این دوره توضیح داد: داوری در این دوره از جشنواره فیلم فجر بسیار سخت است زیرا فیلم های کارگردان های شناخته شده در کنار آثاری از فیلمسازان جوان به رقابت می پردازند. همچنین ما در سی و دومین جشنواره فیلم فجر حضور همه نسل های سینمایی را داریم که این خود از مزایای جشنواره است.