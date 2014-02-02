به گزارش خبرنگار مهر، بارسلونا که در کنار پنج شهر دیگر اسپانیا میزبان مسابقات بسکتبال قهرمانی جهان در سال 2014 خواهد بود، به عنوان محل برگزاری مراسم قرعه‌کشی این پیکارها انتخاب شده است. این مراسم در حالی برگزار می‌شود که همین روز گذشته با مشخص شدن سهمیه‌های اعطایی (فیبا) فهرست تیم‌های شرکت کننده در مسابقات قهرمانی جهان کامل شد.

هفدهمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی جهان مانند خیلی دیگر از ادوار این رقابت‌ها با حضور 24 تیم برگزار می‌شود. برزیل، یونان، فنلاند و ترکیه چهار تیمی بودند که به عنوان آخرین تیم ها و بر اساس استفاده از سهمیه اعطایی (وایلد کارت) فیبا، مجوز شرکت در این مسابقات را کسب کردند. پیش از این هم بیست تیم اسپانیا (میزبان)، آمریکا (مدافع عنوان قهرمانی)، آنگولا، مصر، سنگال، مکزیک، پورتوریکو، آرژانتین، دومینیکن، فیلیپین، کره‌جنوبی، فرانسه، لیتوانی، کرواسی، اسلواکی، اوکراین، صربستان، استرالیا و نیوزلند در کنار ایران کشورهایی بودند که خیلی پیش از اینها حضور خود را در این رقابت ها قطعی کرده بودند.

در هر صورت با حضور نمایندگان این 24 تیم،مراسم قرعه کشی هفدهمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی جهان فردا در بارسلونا برگزار می‌شود و بر این اساس حریفان تیم ملی بسکتبال ایران در این رقابت‌ها مشخص خواهد شد. تیم ملی بسکتبال کشورمان مردادماه گذشته با قهرمانی در جام ملت‌های آسیا (فیلیپین) برای دومین‌بار صاحب سهمیه جهانی شد.

بسکتبال ایران در مسابقات جهانی ترکیه هم حضور داشت. آمریکا، اسلوونی، برزیل، کرواسی و تونس حریفان ایران در مرحله مقدماتی این مسابقات بودند.

محمود مشحون، رئیس فدراسیون بسکتبال همراه با مهمد بچیروویچ و مهران شاهین طبع، مربیان تیم ملی نمایندگان ایران در مراسم قرعه کشی مسابقات بسکتبال 2014 قهرمانی جهان هستند که بر اساس دعوتنامه رسمی فیبا در این مراسم حضور خواهند داشت.

هفدهمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی جهان 8 تا 26 شهریورماه سال آینده در اسپانیا برگزار خواهد شد.