مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تیم سیار اهدای خون استان کرمانشاه روز سه‌شنبه ۱۰ شهریورماه ۱۴۰۵ در شهرستان صحنه مستقر می‌شود تا شهروندان این شهرستان بتوانند با اهدای خون، در تأمین خون سالم مورد نیاز بیماران مشارکت کنند.

وی افزود: این برنامه با هدف تسهیل دسترسی مردم به خدمات اهدای خون و تأمین ذخایر خونی مورد نیاز بیماران انجام می‌شود و از شهروندان نیک‌اندیش شهرستان صحنه دعوت می‌کنیم با حضور در این برنامه، در این اقدام انسان‌دوستانه مشارکت کنند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه گفت: تیم سیار اهدای خون روز سه‌شنبه ۱۰ شهریورماه از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر در بیمارستان دکتر معاون صحنه مستقر خواهد بود.

میرزاده با تأکید بر اهمیت مشارکت مستمر مردم در اهدای خون خاطرنشان کرد: اهدای خون، اقدامی انسان‌دوستانه و حیاتی است و هر واحد خون اهدایی می‌تواند در نجات جان بیماران نیازمند نقش مؤثری داشته باشد.

وی از مردم صحنه خواست با حضور در محل استقرار تیم سیار انتقال خون، در تأمین خون سالم و کمک به بیماران نیازمند سهیم شوند.