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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۰۴

برگزاری مسابقات مرحله شهرستانی میدان یار در بیجار

برگزاری مسابقات مرحله شهرستانی میدان یار در بیجار

بیجار- مسابقات مرحله شهرستانی میدان یار با حضور ۱۲ گروه در میدان آیت الله فاضل گروسی برگزار شد.

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کد مطلب 6933595

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