https://mehrnews.com/x3cWNX ۹ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۰۴ کد مطلب 6933595 استانها کردستان استانها کردستان ۹ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۰۴ برگزاری مسابقات مرحله شهرستانی میدان یار در بیجار بیجار- مسابقات مرحله شهرستانی میدان یار با حضور ۱۲ گروه در میدان آیت الله فاضل گروسی برگزار شد. دریافت 27 MB کد مطلب 6933595 کپی شد مطالب مرتبط شریفیپور: ۷۳۱ خانوار کردستانی از طرحهای آبخیزداری بهرهمند شدند پیام مردم دیار گروس در مهمانی امت احمد پیام مردم بیجار در حمایت از انقلاب اسلامی رقابت گروههای بیجاری در مرحله شهرستانی مسابقات «میدانیار» برچسبها بیجار تجمع مردمی حماسه حضور
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