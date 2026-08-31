به گزارش خبرنگار مهر، میرحسین رحیمی، فرماندار شهرستان سرپلذهاب، بعدازظهر دوشنبه در آیین آغاز احداث پایگاه امدادونجات جادهای احمدبناسحاق، با اشاره به پیگیریهای مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان کرمانشاه و اختصاص اعتبار از محل کمیته برنامهریزی و توسعه شهرستان اظهار کرد: ۴.۵ میلیارد تومان اعتبار برای احداث این پایگاه در کمیته برنامهریزی و توسعه شهرستان در نظر گرفته شده است.
وی افزود: در صورت نیاز به اعتبار بیشتر، تأمین منابع مورد نیاز برای تکمیل پروژه نیز مورد حمایت قرار خواهد گرفت تا این پایگاه هرچه سریعتر به بهرهبرداری برسد.
فرماندار سرپلذهاب با اشاره به اینکه این شهرستان پیش از این فاقد پایگاه ثابت امدادونجات جادهای بوده است، گفت: با توجه به تردد بالای خودروها در مسیر زائران اربعین و عتبات عالیات و همچنین افزایش مبادلات مرزی، تسریع در اجرای این پروژه ضروری است.
رحیمی ادامه داد: ایجاد پایگاه ثابت امدادونجات در این منطقه میتواند نقش مهمی در افزایش سرعت امدادرسانی و ارائه خدمات به مسافران، زائران و رانندگان داشته باشد.
وی همچنین با اشاره به بازگشایی بازارچه تیلهکو از پیگیری برای ایجاد یک پایگاه امدادونجات جادهای دیگر در منطقه دشتذهاب خبر داد و اظهار کرد: با افزایش تردد در این مسیر، ایجاد پایگاه امدادونجات در دشتذهاب برای ارائه خدمات امدادی به مسافران و رانندگان ضروری است.
فرماندار سرپلذهاب خاطرنشان کرد: اعتبار مورد نیاز برای احداث پایگاه امدادونجات در دشتذهاب نیز از طریق کمیته برنامهریزی و توسعه شهرستان تأمین خواهد شد.
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