به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرامرز بابایاری شامگاه دوشنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی اعلام وقوع یک فقره نزاع دستهجمعی در اراضی کشاورزی دیزج پروانه، مأموران انتظامی بلافاصله در محل حاضر شدند.
وی افزود: در جریان این درگیری، یک نفر بر اثر جراحات وارده جان خود را از دست داد.
فرمانده انتظامی شهرستان بناب تصریح کرد: در پی این حادثه، ۳ نفر از افراد مرتبط با نزاع توسط مأموران انتظامی دستگیر شدند.
سرهنگ بابایاری خاطرنشان کرد: پرونده در حال رسیدگی است و تحقیقات تکمیلی برای روشن شدن ابعاد حادثه و علت دقیق وقوع درگیری ادامه دارد.
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