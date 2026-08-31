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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۰۱

یک کشته در نزاع دسته‌جمعی در اراضی کشاورزی روستای دیزج پروانه بناب

یک کشته در نزاع دسته‌جمعی در اراضی کشاورزی روستای دیزج پروانه بناب

بناب- فرمانده انتظامی شهرستان بناب از وقوع نزاع دسته‌جمعی در اراضی کشاورزی روستای دیزج پروانه و جان‌باختن یک نفر در این حادثه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرامرز بابایاری شامگاه دوشنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی اعلام وقوع یک فقره نزاع دسته‌جمعی در اراضی کشاورزی دیزج پروانه، مأموران انتظامی بلافاصله در محل حاضر شدند.

وی افزود: در جریان این درگیری، یک نفر بر اثر جراحات وارده جان خود را از دست داد.

فرمانده انتظامی شهرستان بناب تصریح کرد: در پی این حادثه، ۳ نفر از افراد مرتبط با نزاع توسط مأموران انتظامی دستگیر شدند.

سرهنگ بابایاری خاطرنشان کرد: پرونده در حال رسیدگی است و تحقیقات تکمیلی برای روشن شدن ابعاد حادثه و علت دقیق وقوع درگیری ادامه دارد.

کد مطلب 6933619

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