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۱۳ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۵۲

اخبار مصر/

انفجار در صحرای سیناء/ 62 طرفدار اخوان المسلمین تبرئه شدند

انفجار در صحرای سیناء/ 62 طرفدار اخوان المسلمین تبرئه شدند

تبرئه 62 نفر از طرفداران اخوان المسلمین در دادگاه و وقوع انفجار در صحرای سیناء از جمله خبرهای مصر به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، دادگاه جنایی شمال قاهره، 62 نفر از طرفداران اخوان المسلمین که متهم به شرکت در حوادث نخست رمسیس را داشتند، تبرئه کرد. در میان این افراد عکاس الجزیره نیز به چشم می خورد.

ایجاد هرج و مرج و ارتکاب اقدامات خشونت آمیز از جمله اتهامات این افراد به شمار می رود. از سوی دیگر المیادین گزارش داد که در منطقه رفح واقع در شمال صحرای سیناء صدای انفجار شنیده شده است. به جزئیات بیشتری اشاره نشده است.

صحرای سیناء از ماه جولای 2013 یعنی زمان برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری مصر تاکنون شاهد ناامنی است و گروه های مسلح این منطقه عامل ناامنی و حمله به مواضع ارتش و پلیس مصر در این منطقه هستند.

 

کد مطلب 2226981

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