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۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۱۱

آواز حسام‌الدین سراج و نوای موسیقی ترکمن در سومین شب «روایت رحمت»

آواز حسام‌الدین سراج و نوای موسیقی ترکمن در سومین شب «روایت رحمت»

سومین شب رویداد هنری «روایت رحمت» جمعه ششم شهریور با اجرای برنامه‌های موسیقایی، نمایشی، نقالی و آئینی در محوطه مجموعه تئاتر شهر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری رویداد، طبق برنامه تعیین شده، در روز سوم رویداد «روایت رحمت» گروه دف‌نوازی «دفافان» به سرپرستی مرتضی میر در بخش «نوای آغاز» اجرای خود را ارائه می‌کنند. پس از آن، در بخش مجالس نقالی، «از عالم بالا» با اجرای ناهید گودرزی برای مخاطبان روی صحنه خواهد رفت.

نمایش «رستاخیز» به نویسندگی فاتح بادپروا و کارگردانی مختار محمدی روی صحنه می‌رود؛ نمایشی که پیش از این نیز در رویداد ارائه شد و مورد استقبال مخاطبان قرار گرفت.

بخش موسیقی نواحی سومین شب به اجرای قوالی اختصاص دارد و گروه «سلام» به سرپرستی حمید سائل از افغانستان در این بخش به اجرای برنامه می‌پردازند.

در بخش «نقل و نوا» نیز آئین موسیقایی ترکمن با اجرای گروه «مقام چیلار» به سرپرستی امین سعادتی ارائه خواهد شد تا بخشی از ظرفیت‌های موسیقی و آئین‌های مناطق مختلف، در این رویداد پیش روی مخاطبان قرار گیرد.

همچنین در بخش آئین‌های نمایشی، «دس‌ براری» به نویسندگی و کارگردانی بهزاد پاکدل اجرا می‌شود.

اجرای موسیقی توسط حسام‌الدین سراج نیز پایان بخش مراسم سومین شب از رویداد «روایت رحمت» خواهد بود.

«روایت رحمت» به مناسبت گرامیداشت هزار و پانصدمین سال میلاد حضرت محمد (ص) و همزمان با هفته وحدت از چهارم تا هفتم شهریور در حال برگزاری است. این رویداد از ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰ در محوطه مجموعه تئاتر شهر میزبان علاقه‌مندان و هنردوستان است.

کد مطلب 6930151
علیرضا سعیدی

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