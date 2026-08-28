۱۰۰ واحد مسکن روستایی در شهرستان دشتی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار دشتی عصر جمعه ، در آیین افتتاح ۱۰۰ واحد مسکن روستایی شهرستان، با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در حوزه مسکن افزود: دولت نگاه ویژه‌ای به تأمین مسکن، به‌ویژه در مناطق روستایی دارد و تلاش می‌شود با اجرای طرح‌های مختلف، زمینه خانه‌دار شدن اقشار مختلف و بهبود کیفیت سکونت در روستاها فراهم شود.

رضا مقاتلی، با بیان اینکه این شهرستان در حوزه مسکن روستایی پیشتاز است، گفت: اجرای طرح‌های مسکن روستایی در شهرستان دشتی با جدیت دنبال شده و اقدامات انجام‌شده در این حوزه، نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی روستاییان و تقویت زیرساخت‌های سکونتی مناطق روستایی داشته است.

وی، با تقدیر از اقدامات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در حوزه تأمین و نوسازی مسکن روستایی اظهار کرد: بنیاد مسکن یکی از مجموعه‌های مؤثر در توسعه و آبادانی روستاهاست و اقدامات این نهاد در زمینه احداث، مقاوم‌سازی و بهسازی واحدهای مسکونی روستایی قابل تقدیر است.

وی ادامه داد: تأمین مسکن مناسب و مقاوم برای روستاییان علاوه بر ارتقای رفاه و امنیت خانواده‌ها، نقش مهمی در تثبیت جمعیت، جلوگیری از مهاجرت روستاییان و رونق اقتصادی مناطق روستایی دارد.

فرماندار دشتی خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیت‌های موجود و حمایت‌های دولت، روند اجرای طرح‌های مسکن روستایی در شهرستان ادامه خواهد داشت و تلاش می‌کنیم با همکاری بنیاد مسکن و سایر دستگاه‌های مرتبط گام‌های مؤثری در تأمین مسکن مناسب برای مردم برداشته شود.