به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، مهدی احمدی شامگاه جمعه در نشست مشترک با نمایندگان احزاب، گروه‌های سیاسی، فعالان فرهنگی و اجتماعی، نخبگان و سازمان‌های مردم‌نهاد شهرستان، بر اهمیت مدیریت تفاوت‌ها در چارچوب منافع کشور تأکید کرد.

وی افزود: اختلاف‌نظر در روش‌ها و دیدگاه‌ها امری طبیعی و عامل پویایی جامعه است، اما این تفاوت نباید به تقابل در اصول اساسی کشور و منافع ملی منجر شود و در مسیر ساختن آینده‌ای بهتر و حفظ تمامیت ایران، تمامی جریانات باید در کنار یکدیگر و با هدف تقویت انسجام ملی گام بردارند.

فرماندار زرندیه با اشاره به بررسی چالش‌های اجتماعی، فرهنگی، عمرانی و زیست‌محیطی گفت: مدیریت این شهرستان نیازمند بهره‌گیری از ظرفیت‌های نهادهای مردم‌نهاد، نخبگان و گروه‌های سیاسی است. وظیفه ما این است که مطالبات مطرح‌شده را تا حصول نتیجه به‌صورت جدی پیگیری کنیم.

احمدی با تبیین مرز میان نقد و تخریب، تصریح کرد: نقد زمانی ارزشمند است که با هدف اصلاح امور و رفع کاستی‌ها همراه باشد. رفتارهای تنش‌زا، توهین و تخریب، به جای حل مشکلات، تنها موجب آسیب به سرمایه اجتماعی و افزایش شکاف میان گروه‌ها می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت توسعه فرهنگ گفت‌وگو بیان کرد: اکنون بیش از هر زمان دیگری به همدلی و همکاری نیاز داریم. حفظ امنیت کشور و آینده نسل‌های آینده، موضوعی نیست که به یک حزب یا گروه خاص تعلق داشته باشد، بلکه این‌ها منافع مشترک همه ایرانیان است.