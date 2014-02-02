ادامه عملیات ارتش سوریه علیه گروه های مسلح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیاالیوم، منابع سوری اعلام کردند: ارتش سوریه عملیاتی در منطقه جوبر و برخی مناطق دیگر حومه دمشق انجام داده است.

این منابع بیان کردند: ارتش سوریه 25 مسلح عضو جبهه النصره و جیش الاسلام را در اطراف عدرا به هلاکت رساند.

جنگنده های ارتش سوریه در روستای الزاره در نزدیکی تلکلخ در حومه حمص مراکز وابسته به تروریستها را هدف قرار دادند.

در حومه حماه یکی از سرکرده های گروه موسوم به فجر الاسلام به همراه شش نفر دیگر در کمین اعضای گروه داعش کشته شدند.

در الرقه یکی از سرکرده های داعش ترور شد.

در منطقه حی الشعار حلب انفجار خودرو بمبگذاری شده تعدادی کشته و زخمی برجای گذاشت.

ارتش سوریه طی عملیاتی مراکز گروههای مسلح را در بنش در حومه ادلب هدف قرار داد.