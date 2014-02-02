پایان چهارمین روز بررسی بودجه 93 در مجلس

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نهمین جلسه بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل پایان یافت.
این جلسه نهمین جلسه مجلس برای بررسی بودجه 93 بود. در آغاز جلسه علی لاریجانی اداره مجلس را بر عهده داشت و سپس محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس ریاست جلسه را عهده دار شد.
امروز چهارمین جلسه بررسی بودجه در مجلس بود که به مانند روز گذشته در سه شیفت کاری برگزار شد.
نمایندگان امروز در بررسی بخش درآمدی بودجه درباره منابع صندوق توسعه ملی تصمیم گیری کردند. همچنین سهم وزارتخانه و شهرداری ها در انتشار اوراق مشارکت را نیز تعیین کردند.
جلسه بعدی مجلس برای ادامه بررسی بودجه 93 فردا ساعت 8 صبح برگزار می شود.
جلسه شیفت شب امروز مجلس ساعت 20.30 پایان یافت.
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