پایان چهارمین روز بررسی بودجه 93 در مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در چهارمین روز بررسی بودجه 93 در صحن علنی مجلس درباره منابع صندوق توسعه ملی تصمیم گیری کردند و به وزارتخانه ها و شهرداری ها برای انتشار اوراق مشارکت مجوز دادند.