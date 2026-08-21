علیرضا محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:در پی اعلام وقوع آتش‌سوزی در عرصه جنگلی گردکانه واقع در منطقه حفاظت‌شده مانشت و قلارنگ توسط مردم محلی و دیده بانان حریق، بلافاصله یگان های حفاظت ادارات محیط زیست و منابع طبیعی شهرستان ایلام و اکیپ واکنش سریع اطفاء حریق اداره کل حفاطت محیط زیست استان به منطقه اعزام و اطفاء حریق انجام گرفت.

وی اظهار داشت: این آتش‌سوزی در ساعت ۱۷ امروز به وقوع پیوست که با تلاش یگان های حفاظت و اکیپ های اطفاء محیط زیست و منابع طبیعی و کمک تعدادی از مردم محلی در ساعت ۱۸/۳۰ مهار گردید.

رئیس کارگروه پیشگیری از اطفاء حریق مناطق تحت مدیریت اداره کل گفت: با بررسی اراضی دچار حریق شده در این واقعه، میزان سطح حریق یک هکتار برآورد گردید.

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