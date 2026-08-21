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۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۱۵

رئیس مجلس و هیئت پارلمانی همراه وارد تهران شدند

رئیس مجلس و هیئت پارلمانی همراه وارد تهران شدند

هیئت پارلمانی ایران به ریاست قالیباف، پس از ۳ روز سفر کاری و دیدار و رایزنی با مقامات عالی‌رتبه عراق، دقایقی پیش وارد تهران شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی که در رأس یک هیئت پارلمانی برای رایزنی درخصوص موضوعات مشترک سیاسی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی با مقامات عراقی و زیارت اعتاب مقدسه، به کشور عراق سفر کرده بود، پس از ۳ روز فشرده کاری در عراق، دقایقی پیش در عصر امروز(جمعه، ۳۰ مرداد ۱۴۰۵) وارد تهران شد.

در این سفر هیئت ۴ نفره شامل محمدتقی نقدعلی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و عراق، مهدی فلاح نایب رئیس و شهین جهانگیری عضو این گروه و همچنین سارا فلاحی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، رئیس قوه مقننه را همراهی کردند.

کد مطلب 6923244
حسین کشتکار

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