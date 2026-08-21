رئیس مجلس و هیئت پارلمانی همراه وارد تهران شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی که در رأس یک هیئت پارلمانی برای رایزنی درخصوص موضوعات مشترک سیاسی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی با مقامات عراقی و زیارت اعتاب مقدسه، به کشور عراق سفر کرده بود، پس از ۳ روز فشرده کاری در عراق، دقایقی پیش در عصر امروز(جمعه، ۳۰ مرداد ۱۴۰۵) وارد تهران شد.

در این سفر هیئت ۴ نفره شامل محمدتقی نقدعلی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و عراق، مهدی فلاح نایب رئیس و شهین جهانگیری عضو این گروه و همچنین سارا فلاحی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، رئیس قوه مقننه را همراهی کردند.