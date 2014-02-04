اسامی داوران دو بازی استقلال و یک دیدار سپاهان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار تیمهای فوتبال استقلال تهران و الشباب عربستان که روز سه شنبه 6 اسفند 92 در ورزشگاه آزادی انجام میشود را تان های، هو وینگ و مو یوشین از چین قضاوت میکنند. داور چهارم هم وانگ ژه از چین است. ناطر بازی از قطر و ناظر داوری از کشور کویت انتخاب شده است.
همچنین بازی تیمهای استقلال تهران و الجزیره امارات که روز سه شنبه 27 اسفند 92 در ورزشگاه آزادی تهران انجام میشود را یوئیجی نیشی مورا به همراه دو کمکش، ساگارا تورا و ناگی توشی یوکی از ژاپن قضاوت میکنند. داور چهارم چاری مورات قرباناف از ترکمنستان انتخاب شده است. ناظر داوری از کشور کویت و ناظر بازی از هندوستان انتخاب شدهاند.
* ممبینی، ناظر دیدار الشباب عربستان و الریان قطر
به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، هدایت ممبینی به عنوان ناظر داوری دیدار تیمهای الشباب عربستان و الریان قطر انتخاب شده است. این بازی روز سه شنبه 27 اسفند 92 در ریاض برگزار خواهد شد. داور وسط و کمک داور اول این بازی از کشور ژاپن و کمک داور دوم از کشور سنگاپور انتخاب شدهاند. داور چهارم این مسابقه هم از کویت است. ضمن اینکه ناظر این بازی هم از اردن میآید.
ضمن اینکه امیرحسین کریم پور هم به عنوان ناظر بازی تیمهای السد قطر و الهلال عربستان انتخاب شده که این بازی روز چهارشنبه 28 اسفند در دوحه قطر برگزار میشود. تیم داوری از کره جنوبی و ناظر داوری از کشور هند انتخاب شده است.
* داور چینی برای بازی سپاهان و الاهلی
روز چهارشنبه 28 اسفند 92 تیمهای فولاد مبارکه سپاهان و الاهلی امارات در اصفهان به مصاف هم میروند که کو هیو جین از کره جنوبی به همراه چویمن بی یانگ و کانگ دو جون دیدار این دو تیم را در اصفهان قضاوت میکنند. داور چهارم هم کیم دائه یونگ از کره جنوبی است. ناظر بازی از کشور قطر و ناظر داوری هم از هندوستان وارد اصفهان خواهند شد.
کمیته داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرده که در داور چهارم دیدار تیمهای فولاد مبارکه سپاهان و الهلال عربستان که روز چهارشنبه 12 اسفند 92 در اصفهان برگزار میشود، تغییر کرده است و کومارا آمارتونگ آراچیگ از کشور سریلانکا داورچهارم این بازی شده است.
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