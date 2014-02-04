توانستیم از روز بد استقلال بهترین استفاده را ببریم و فینالیست شویم

به گزارش خبرنگار مهر، لوکا بوناچیچ پس از پیروزی 2 بر یک عصر امروز سه شنبه تیمش برابر استقلال در مرحله نیمه نهایی رقابت های جام حذفی در جمع خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی ضمن بیان این مطلب افزود: فکر کنم امشب توانستیم از روز بد استقلال بهترین استفاده را ببریم. ما تیمی را بردیم که از لحاظ کیفی از ما بهتر بود. ما توانستیم از روز بد استقلال به بهترین نحو استفاده کردیم.

وی ادامه داد: آمده بودیم که یک بازی تاکتیکی را به نمایش بگذاریم و برای دیدار با گسترش آماده شویم اما خوشبختانه بازی با کیفتی از کار درآمد و توانستیم از پس استقلال بربیایم و به فینال برسیم.