  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۹:۱۰

بوناچیچ پس از صعود به فینال:

توانستیم از روز بد استقلال بهترین استفاده را ببریم و فینالیست شویم

توانستیم از روز بد استقلال بهترین استفاده را ببریم و فینالیست شویم

سرمربی تیم فوتبال مس کرمان پس از صعود تیمش به دیدار فینال رقابت های جام حذفی ضمن بیان این مطلب افزود: ما توانستیم از روز بد استقلال به بهترین شکل ممکن استفاده کنیم و به فینال برسیم.

به گزارش خبرنگار مهر، لوکا بوناچیچ پس از پیروزی 2 بر یک عصر امروز سه شنبه تیمش برابر استقلال در مرحله نیمه نهایی رقابت های جام حذفی در جمع خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی ضمن بیان این مطلب افزود: فکر کنم امشب توانستیم از روز بد استقلال بهترین استفاده را ببریم. ما تیمی را بردیم که از لحاظ کیفی از ما بهتر بود. ما توانستیم از روز بد استقلال به بهترین نحو استفاده کردیم.

وی ادامه داد: آمده بودیم که یک بازی تاکتیکی را به نمایش بگذاریم و برای دیدار با گسترش آماده شویم اما خوشبختانه بازی با کیفتی از کار درآمد و توانستیم از پس استقلال بربیایم و به فینال برسیم.

کد مطلب 2229289

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها