به گزارش خبرنگار مهر، باگذشت سه روز از بسته بودن راه‌های کشور به خصوص در مناطق شمالی، هنوز این راه‌ها بسته است و به جز برخی از مسیرهای اصلی که تردد به سختی در آنها انجام می شود، در مابقی راه های اصلی شهرها امکان تردد وجود ندارد.

درواقع با وجود اعلام مسئولان سازمان راهداری مبنی بر تجهیز راهدارخانه ها و تامین امکانات برای موقعیت های بحرانی، اما هنوز هم با بارش برف در شهرهای مختلف، جاده ها تا چند روز بسته می ماند و مسئولان هم حاضر به پاسخگویی نیستند.

در این رابطه رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در گفتگو با مهر گفته بود: تامین ماشین آلات و تجهیزات، راهداری، تعمیرات ماشین آلات شروع شده است و طرح زمستانی امسال با 650 راهدارخانه ثبات و سیار، 1200 اکیپ راهداری، 7400 دستگاه انواع ماشین آلات و حدود 11 هزار نفر نیروی انسانی انجام می‌شود.

براین اساس، هرساله سازمان راهداری در اواخر فصل پاییز خبر از آغاز طرح زمستانی می دهد اما در عمل با بارش برف بیش از یک متر تمامی جاده ها بسته شده و مشکلاتی را برای شهروندان بوجود می آورد که قطعی آب، برق و گاز و عدم دسترسی مسئولان این شرکت ها به دلیل نبود راه ارتباطی از مهمترین مشکلات این شهرها است.

از سوی دیگر روستاییان که در مواقعی غیر از فصل زمستان هم از جاده های مناسب بهره مند نیستند و مشکلات زیادی در تردد جاده های خاکی یا با آسفالت نامناسب دارند پس از بارش برف، ارتباط خود را با مراکز شهرها از دست داده اند و عمدتا پس از گذشته مدت زمان زیادی که مسئولان راهداری اقدام به پاکسازی جاده کنند امکان استفاده از جاده را پیدا می‌کنند.

اثری از ماشین آلات راهداری در جاده ها نیست

یکی از ساکنان شهرهای شمالی کشور در این باره به خبرنگار مهر، گفت: با گذشت سه روز از بارش برف سنگین در منطقه تنکابن و رامسر هنوز راه های اصلی باز نشده و فقط شهرداری با استفاده از یک لودر به اندازه یک لاین جاده را باز کرده است.

وی با بیان اینکه در منطقه شیرود اثری از راهداران و مسئولان راهداری استان نیست، افزود: از ماشین های راهداری فقط یک نمک پاش در جاده دیدیم که آن هم خاموش کنار جاده است و استفاده ای از آن نشده است.

تالشی با اشاره به اینکه از منطقه رامسر تا انتهای تنکابن وضعیت به همین صورت است، گفت: راه های فرعی به سمت روستاها کاملا بسته است و روستاها هیچ دسترسی به شهر ندارند به همین جهت برخی از روستاییان برای خرید مایحتاج با پای پیاده چندین ساعت در برف راه می روند تا به شهرها برسند.

یکی دیگر از شهروندان در شمال کشور با بیان اینکه به طور کامل امکان تردد در جاده‌های اصلی بوجود نیامده است، گفت: چندین بار با مسئولان راهداری استان تماس گرفتیم اما هربار یا ما را به ادارات دیگر پاس می‌دهند و یا اینکه خط را اشغال می‌کنند. خاسب افزود: در چند روز گذشته به دلیل بسته بودن راه‌ها زندگی در شهرهای شمالی کشور فلج شده است.

از سوی دیگر، رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای هم با ابراز بی اطلاعی درباره وضعیت راه های کشور به خبرنگار مهر، گفت: اطلاعی از وضعیت راه‌ها ندارم اما آنطور که از همکاران شنیدم راه‌های اصلی باز شده است.

داود کشاورزیان با بیان اینکه ممکن است برخی از راه های فرعی هنوز باز نشده باشد، بیان کرد: اطلاع دقیقی از وضعیت راه های کشور ندارم چون در آن محل ها نیستم؛ نمی دانم کدام راه ها باز شده است.

به گزارش مهر، بر اساس گفته های معاون وزیر راه و شهرسازی مبنی بر بی اطلاعی از وضعیت راه‌های کشور و ادامه بارش برف به نظر نمی رسد که به زودی وضعیت شهرهای برفی کشور به حالت عادی بازگردد.