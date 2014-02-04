آخرین وضعیت امدادرسانی به دو استان شمالی/ تکذیب مرگ مسافران به علت یخ زدگی

پیرحسین کولیوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به امداد رسانی به دو استان گیلان و مازندران در پی بارش های اخیر اظهار داشت: در استان گیلان هفت شهرستان صومعه سرا،شفت،فومن،رضوانشهر،انزلی،رودسر و رشت تحت تاثیر شدید بارش برف قرار گرفتند. امدادگران هلال احمر تاکنون به 1500 نفر در این استان امدادرسانی کرده و 800 نفر را نیز اسکان اضطراری دادند.

وی ادامه داد: 45 نفر در این استان براثر بارش برف مصدوم شدند که 34 نفر از آنها به بیمارستان منتقل شدند. همچنین به 12 زن باردار امدادرسانی شد.

رئیس سازمان امدادو نجات هلال احمر با اعلام اینکه 247 امدادگر در قالب 65 تیم با 211 خودرو در حال امداد رسانی هستند، افزود:تاکنون 400 قرص نان، 390 تخته پتو و 300 بسته غذایی در میان مسافران گرفتار در برف این استان توزیع شده است. ضمن اینکه از نیروهای استان های اردبیل،تهران،قزوین و همدان به عنوان استان های معین در حال امدادرسانی هستند.

کولیوند با اشاره به آخرین وضعیت امدادرسانیدر استان مازندران گفت: امدادگران در 7 شهرستان این استان شامل تنکابن،رامسر،عباس آباد،چالوس،فریدونکنار،نور و نوشهر اقدام به امدادرسانی به 11 هزار و 900 نفر کردند. ضمن اینکه 200 مسافر در راه مانده نیز اسکان داده شدند.

به گفته وی در استان مازندران 66 نفر براثر بارش برف مصدوم شدند که 65 نفر آنها از جمله دو زن باردار به مراکز درمانی منتقل و یک نفر نیز سرپایی درمان شد. در این مدت 621 خودرو گرفتار در برف و کولاک نیز از سوی امدادگران رها سازی شد.

رئیس سازمان امدادو نجات هلال احمر با اشاره به اینکه789 امدادگر در قالب 126 تیم در حال امدادرسانی هستند،تصریح کرد: تاکنون 4 سورتی پرواز برای امداد رسانی انجام شده و 5تن محموله جابه جا شده است. در این استان تاکنون 205 تخته پتو،6 هزار و 400 بسته غدایی یک نفره،49 هزار نان و 14 هزارو 500 بطری آب معدنی در میان گرفتاران برف و کولاک توزیع شد.

وی با تکذیب مرگ مسافران در راه مانده در استان های شمالی افزود: برخی از مسافران در راه گرفتار بودند که بلافاصله امدادرسانی انجام شد. ضمن اینکه وسایل گرمایشی در میان این افراد توزیع شد. تاکنون مرگ هیچ فردی اعلام نشده است.