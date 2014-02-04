اوباما مصمم است که توافق با ایران انجام گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، کارل بیلت وزیر امور خارجه سوئد در نشست خبری مشترک با وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، که پرسید در حالی که ایران و 1+5 توافقی برای حل و فصل موضوع هسته ای ایران داشتند، مقامات آمریکایی مکرر اقدام به تهدید نظامی ایران کردند و زمزمه هایی در آمریکا در رابطه با تشدید تحریم ها مطرح است، که ادامه این روند می تواند مذاکرات را مختل کند و توصیه شما به این تندروها چیست؟، گفت: این در مورد ایران هم صادق است.

وی با اشاره به اینکه نظرات مختلفی در مورد سیاست هایی که باید پیگیری شود، وجود دارد بیان کرد: در مورد ایران بعضی ها می گویند که خیلی امتیازات به ایران داده شده در حالی که کشوری است که صراحتا اعلام می کند مباحث وجود دارد.

وزیر امور خارجه سوئد با اشاره به اینکه باید روی موضوعات تمرکز شود، بیان کرد: مهمتر از هر چیز توافقی است که بوجود آمده و باید بتوانیم توافق متعادل داشته باشیم و این روند را ادامه دهیم.

بیلت اظهار داشت: دولت اوباما مصمم است که این توافق را انجام دهد نظرات دیگری هم در مناظرات آمریکا وجود دارد در ایران نیز همین مذاکرات وجود دارد و عده ای می گویند چرا باید به طرف مقابل امتیاز بدهیم.

وی تصریح کرد: این وظیفه دیپلمات ها است که به جلسه بروند و با وجود این صداها کار خود را انجام دهند.