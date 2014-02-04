افزایش 11 درصدی بارشهای جوی استان مرکزی/ آمادگی پايگاههاي اورژانس 115 در حوادث جاده اي

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه زاوشی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هم اکنون هوای کلانشهر اراک و اکثر نقاط استان مرکزی برفی است افزود: بارش برف که از یکشنبه شب در استان مرکزی آغاز شده است، پیش بینی می شود تا بعدازظهر روز چهارشنبه ادامه یابد.

وی دمای فعلی شهر اراک را 5- درجه سانتی گراد اعلام کرد و گفت: خمین با 9 میلی متر بارش و کمیجان با نیم میلی متر بارش به ترتیب، بیشترین و کمترین میزان بارش را در استان مرکزی داشته اند؛ این در حالی است که در 24 ساعت گذشته کلانشهر اراک، 8 میلی متر بارش را به همراه داشته است.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان مرکزی اظهار داشت: میزان بارش متوسط این استان در سال زراعی 92-93، 145میلی متر بوده است که نسبت به سال گذشته با 3 درصد کاهش روبرو هستیم.

میزان بارش بلندمدت این استان را 130 میلی متر

این مسئول میزان بارش بلند مدت این استان را 130 میلی متر دانست و تصریح کرد: این میزان بارش نسبت به بلند مدت با 11 درصد افزایش همراه است.

وی اضافه کرد: حداقل دمای شهر اراک در 24 ساعت گذشته 12 درجه سانتی گراد و حداکثر آن 5- درجه سانتی گراد بوده است که پیش بینی می شود این روند تا 24 ساعت آینده نیز ادامه یابد.

زاوشی در پایان افزود: حداقل رطوبت شهر اراک در 24 ساعت گذشته 63 درصد و حداکثر آن 91 درصد گزارش شده است.

رئيس پليس راه استان مركزي با توجه به بارش برف و کاهش دماي هوا در سطح استان، ضمن اعلام لغزندگي جاده ها و معابر از رانندگان خواست تا در هنگام رانندگي احتياط بيشتري کنند.

لغزندگي جاده ها و معابر استان مرکزی

مهدي حسني در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به بارش برف که از ساعات اوليه شب گذشته آغاز شده و افزايش برودت هوا شاهد لغزندگي تمامي جاده ها و معابر در سطح استان مي باشيم که اين امر توجه رانندگان به قوانين راهنمايي و رانندگي بيش از پيش الزامي مي کند.

وي در ادامه افزود: هم اكنون به دليل بارش پراكنده برف در محورهاي اراك – سلفچگان، اراك- ازنا و توره- زاليان لغزنده و تردد در آنها به سختي صورت مي پذيرد، لذا همراه داشتن زنجير چرخ الزامي و تردد در اين محورها به كندي انجام مي شود.

حسنی در ادامه از رانندگان خواست تا با همراه داشتن زنجير چرخ به ويزه هنگام تردد در مسير­هاي بين شهري و معابر برف­گير احتياط نموده و هنگام رانندگي فاصله طولي را رعايت و حتي الامکان از آوردن وسيله نقليه شخصي خودداري کنند.

رئيس پليس راه استان مركزي گفت: بهتر است رانندگان با سرعتي يكنواخت حركت كنند، در پيچ ها از سرعت خود بكاهند، در كم كردن سرعت از ترمز ناگهاني و برداشتن پا از روي پدال گاز يا فشار دادن آن به طور ناگهاني بپرهيزند و در سطوح لغزنده و هنگامي كه سرعت خودرو زياد است از تغيير دنده (از سبك به سنگين) خودداري کنند.

آمادگی پايگاههاي اورژانس 115 در حوادث جاده اي

همچنین اورژانس استان مركزي به منظور امداد رساني مطلوب به هموطنان در شرايط جوي كنوني، تمام توان لجستيكي و نيروي انساني خود را به كار بسته است و در آمادگي كامل به سر مي برند.

رئيس مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي استان در این رابطه به مهر گفت: با توجه به شرايط جوي و افزايش بارش برف و برودت هوا در روزهاي اخير و افزايش حوادث جاده اي در گردنه هاي اصلي و پرتردد و حادثه خيز و برف گير استان و همچنین احتمال بروز حوادث غیرمنتظره همچون انسداد راههاي استان و...تمامي پايگاههاي جاده اي و شهري اورژانس 115 استان مركزي در طول 24 ساعت شبانه روز در آماده باش كامل مي باشند.

قنبر فراهاني در ادامه گفت: در این راستا علاوه بر استقرار تمامی آمبولانسهای اورژانس 115، ‌تمامي پايگاههاي اورژانس 115 برای ارائه خدمات اورژانس پيش بيمارستاني به افراد حادثه ديده در آماده باش كامل قرار دارند. و آمبولانسهاي موجود در مراكز آماده و به تجهيزات فني زمستاني مانند زنجير چرخ، يخ شكن و... مجهز شده اند.

وی خاطرنشان کرد: برای ارائه خدمات مطلوب پزشکی به مسافرین و امدادرسانی در زمستان به حادثه دیدگان حوادث ترافیکی و محیطی و افزایش پوشش امداد جاده ای در نقاط برف گیر و حادثه خیز تمام توان لجستيكي و نيروي انساني خود را به كار مي بندیم و در همين راستا 205 پرسنل مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي استان در 44 پايگاه شهري و جاده اي با وجود 57 دستگاه آمبولانس و يك دستگاه اتوبوس آمبولانس به ارائه خدمات به هموطنانمان خواهند

گفتنی است به علت برودت هوا و بارش برف کلیه مدارس مناطق 15 گانه استان مرکزی امروز در دو نوبت صبح و عصر به علت بارش برف و لغزندگی معابر تعطیل شد.