بارش باران تا چند روز آینده مهمان مردم استان مرکزی/ بارشها 4 درصد کمتر از میانگین

معصومه زاوشی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: بنابر گزارشات به دست آمده پیش بینی می شود بارش باران امروز به صورت پراکنده در سطح استان پایدار باشد اما از فردا بارش باران در اکثر شهرستان ها تشدید می یابد و حتی پیش بینی می شود در اواخر شب این بارش ها تبدیل به برف نیز شود.

وی با بیان اینکه پیش بینی می شود این روند بارشی تا روز شنبه (24 اسفندماه) ادامه داشته باشد بیان داشت: طی 24 ساعت گذشته، در ایستگاه اراک 3.3 میلی متر بارش گزارش شده است، درحالی که شازند با 3.8 میلی متر بیشترین و ساوه کمترین میزان بارش را به دنبال داشته است.

متوسط بارش استان مرکزی 4 درصد کمتر از میانگین

زاوشی ادامه داد: متوسط بارش استان مرکزی در سال زراعی 92 – 93، 162 میلی متر گزارش شده است که این میزان حدود چهار درصد کمتر از میانگین بلند مدت است.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان مرکزی تصریح کرد: با تداوم این بارش ها، پیش بینی می شود تمامی شهرستان ها با حداقل کاهش 5 درصدی همراه باشند.

این مقام مسئول اظهار داشت: پیش بینی می شود در 24 ساعت آینده حداقل دمای شهر اراک 5 درجه سانتی گراد و حداکثر آن 13 درجه سانتی گراد باشد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در 24 ساعت گذشته ساوه با حداکثر دمای 16 درجه سانتی گراد و تفرش با حداکثر دمای 4 درجه سانتی گراد به ترتیب گرم ترین و سردترین شهرستان استان مرکزی گزارش شده است.

